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Спа-день удома в 3 прості кроки
Похід у салон краси звучить, як добре проведений день. Але це не завжди можливо, особливо під час холодних зимових місяців, коли хочеться залишатися у ліжку цілий день. Але чому б не організувати власний спа-день удома? Просто проведіть весь день, половину дня чи навіть одну годину, повністю розслабившись завдяки спа-процедурам. Це все, що вам потрібно зробити, щоб досягти того довгоочікуваного розслаблення лише для себе.
Проведений удома спа-день може також допомогти розслабитися, як і день, проведений в салоні за гроші. В організації сеансів «час для себе» важливо те, що це допоможе вам відновити зв’язок зі своїм внутрішнім «я», і ви зможете насолодитися теперішнім моментом. Крім того, визнання важливості своєї особистості також допоможе вам зміцнити стосунки з оточуючими. Тепер, коли ви дізналися про переваги організації спа-дня вдома, вам просто потрібно вибрати дату. І бонус: цей спа-салон завжди відкритий!
Розслабляючий день удома також означає додатковий догляд за собою. Від манікюру і домашніх спа-процедур для ніг до обміну рецептами домашніх масок для обличчя. Тут подано деякі ідеї, які неодмінно перетворять ваш дім у спа-рай.
– Ваша шкіра стягнута і лущиться? Тоді змішайте 1 чайну ложку меду та 1 чайну ложку оливкової олії.
– Якщо у вас нормальна шкіра, змішайте 1 чайну ложку меду і 1 подрібнений банан.
– Для блискучої чи жирної шкіри обличчя змішайте 1 чайну ложку меду та 1 чайну ложку косметичної глини.1
Залиште маску приблизно на п’ятнадцять хвилин. Коли час мине, сполосніть обличчя теплою водою. Потім нанесіть на шкіру зволожуючий крем, щоб зберегти вологу від попередньої процедури.
BRI958/00
BSC111/06