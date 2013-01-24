Розслабляючий день удома також означає додатковий догляд за собою. Від манікюру і домашніх спа-процедур для ніг до обміну рецептами домашніх масок для обличчя. Тут подано деякі ідеї, які неодмінно перетворять ваш дім у спа-рай.

Догляд за обличчям удома. Почніть з обробки парою. Просто тримайте голову над мискою з гарячою водою приблизно дві хвилини, щоб пори повністю відкрилися. Потім лагідно відлущіть шкіру за допомогою електричної щітки, такої як Це ідеальний пристрій для очищення обличчя для щоденного догляду за шкірою або додаткового догляду за потреби. Тепер, коли обличчя чисте, настав час нанести маску для обличчя. Спробуйте один із цих простих але ефективних рецептів: . Почніть з обробки парою. Просто тримайте голову над мискою з гарячою водою приблизно дві хвилини, щоб пори повністю відкрилися. Потім лагідно відлущіть шкіру за допомогою електричної щітки, такої як міні-очищувач для обличчя . Тепер, коли обличчя чисте, настав час нанести маску для обличчя. Спробуйте один із цих простих але ефективних рецептів:

– Ваша шкіра стягнута і лущиться? Тоді змішайте 1 чайну ложку меду та 1 чайну ложку оливкової олії.

– Якщо у вас нормальна шкіра, змішайте 1 чайну ложку меду і 1 подрібнений банан.

– Для блискучої чи жирної шкіри обличчя змішайте 1 чайну ложку меду та 1 чайну ложку косметичної глини.1

Залиште маску приблизно на п’ятнадцять хвилин. Коли час мине, сполосніть обличчя теплою водою. Потім нанесіть на шкіру зволожуючий крем, щоб зберегти вологу від попередньої процедури.