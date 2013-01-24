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    Головна ›› Спа-день удома в 3 прості кроки

    Зміст

     

    Спа-день удома в 3 прості кроки

    1. Як підготуватися до бездоганного спа-дня вдома?
    2. Ідеї процедур для спа-дня вдома

    Спа-день удома в три прості кроки

     

    Похід у салон краси звучить, як добре проведений день. Але це не завжди можливо, особливо під час холодних зимових місяців, коли хочеться залишатися у ліжку цілий день. Але чому б не організувати власний спа-день удома? Просто проведіть весь день, половину дня чи навіть одну годину, повністю розслабившись завдяки спа-процедурам. Це все, що вам потрібно зробити, щоб досягти того довгоочікуваного розслаблення лише для себе.
    Спа-день удома в 3 прості кроки

    Як підготуватися до бездоганного спа-дня вдома?

     

    Проведений удома спа-день може також допомогти розслабитися, як і день, проведений в салоні за гроші. В організації сеансів «час для себе» важливо те, що це допоможе вам відновити зв’язок зі своїм внутрішнім «я», і ви зможете насолодитися теперішнім моментом. Крім того, визнання важливості своєї особистості також допоможе вам зміцнити стосунки з оточуючими. Тепер, коли ви дізналися про переваги організації спа-дня вдома, вам просто потрібно вибрати дату. І бонус: цей спа-салон завжди відкритий!

     

    1. Створіть затишне середовище. Готуючи спа-день удома, спершу потрібно створити відповідну спа-атмосферу. Запаліть кілька улюблених свічок навколо місця для спа-процедур. Для найкращого спа-дня вибирайте ефірні олії, які впливають на вас заспокійливо.

    2. Надягніть щось комфортне. Настав ідеальний час взути улюблені пухнасті капці і надягнути халат. Дозвольте собі почуватись комфортно й розслаблено. Для ще більшого заспокоєння оберіть музикальний плей-лист для спа зі звуками природи, які вам до душі.
       
    3. Оберіть правильні процедури. Спа-день удома буде неповний без косметичних процедур своїми руками. Незалежно від того, чи це буде домашній спа-сеанс із чайною церемонією чи процедура для обличчя із маскою, яку ви самі створили, ці невеликі подарунки для себе також допоможуть вам давати більше іншим.
    Свічки та ефірна олія

    Ідеї процедур для спа-дня вдома

     

    Розслабляючий день удома також означає додатковий догляд за собою. Від манікюру і домашніх спа-процедур для ніг до обміну рецептами домашніх масок для обличчя. Тут подано деякі ідеї, які неодмінно перетворять ваш дім у спа-рай.

     

    • Догляд за обличчям удома. Почніть з обробки парою. Просто тримайте голову над мискою з гарячою водою приблизно дві хвилини, щоб пори повністю відкрилися. Потім лагідно відлущіть шкіру за допомогою електричної щітки, такої як міні-очищувач для обличчя. Це ідеальний пристрій для очищення обличчя для щоденного догляду за шкірою або додаткового догляду за потреби. Тепер, коли обличчя чисте, настав час нанести маску для обличчя. Спробуйте один із цих простих але ефективних рецептів:

     

    – Ваша шкіра стягнута і лущиться? Тоді змішайте 1 чайну ложку меду та 1 чайну ложку оливкової олії.

    – Якщо у вас нормальна шкіра, змішайте 1 чайну ложку меду і 1 подрібнений банан.

    – Для блискучої чи жирної шкіри обличчя змішайте 1 чайну ложку меду та 1 чайну ложку косметичної глини.1

     

    Залиште маску приблизно на п’ятнадцять хвилин. Коли час мине, сполосніть обличчя теплою водою. Потім нанесіть на шкіру зволожуючий крем, щоб зберегти вологу від попередньої процедури.
    Щітка для очищення Philips
    • Манікюр удома. Почніть із ванночки для рук з теплою водою та краплиною улюбленого ефірного масла. Потім надайте нігтям улюбленої форми і згладьте краї полірувальною пилкою. Після цього інструментом для кутикули обережно усуньте кутикулу, щоб її не було видно на нігтьовій пластині. Не обрізайте і не видаляйте повністю кутикулу, оскільки вона захищає нігті від потрапляння інфекції. Тепер перейдімо до найцікавішого: оберіть улюблений колір лаку для нігтів і нанесіть його на щойно доглянуті нігті. 
    1. Почніть із нанесення прозорого кольору як основного покриття. Він захищає нігті і подовжує життя манікюру.
    2. Потім нанесіть один чи два шари кольорового лаку для нігтів.
    3. Завершіть образ, додавши шар топового покриття.
    Манікюр удома
    • Сеанс фотоепіляції удома. Почніть із підготовки шкіри. Це включає відлущування та видалення волосся на ногах шляхом гоління, звичайної епіляції або воскової епіляції. Потім за допомогою домашнього фотоепілятора оберіть відповідне налаштування для свого тону шкіри. Рекомендуємо використовувати Lumea IPL 9000 Series. Lumea від Philips обробляє корені волосся лагідними імпульсами, що спричиняє перехід фолікул у фазу спокою. Як наслідок, кількість волосся, що росте на тілі, поступово зменшується. Тримайте прилад під кутом 90 градусів і чекайте білого світла, що вказує на готовність волосся до обробки. Почніть повільно рухатися по всій нозі. Акуратно почистіть фотоепілятор, коли закінчите користуватися ним.
    Philips Lumea IPL серії 9000
    • Спа-догляд за ніжками вдома. Наповніть ванну теплою водою. Додайте сіль для ніг, звичайну морську сіль, а також кілька крапель ефірних олій, наприклад м’яту, лаванду або лимон.2 Час поекспериментувати. Спробуйте поставити на дно ванни камінці для розкішного масажу ніг! Дайте ногам відпочити у воді приблизно 10–15 хвилин. Після цього відлущіть шкіру на ногах за допомогою скрабу для ніг. Робіть кругові масажуючі рухи. Після змивання скрабу висушіть ноги м’яким рушником. Завершіть процедуру зволожуючим кремом для ніг. Також одягніть бавовняні шкарпетки, щоб зберегти вологу. Якщо можливо, залиште їх на ніч. Ось бачите, як можна розкішно доглянути за ніжками вдома!
    Спа-догляд за ногами вдома
    Тепер, коли ми запропонували вам найкращий набір для спа-дня вдома, ви маєте організувати цей чарівний процес для себе. Просто не забувайте приділяти час собі, і зробіть ці прості процедури обов'язковими ритуалами.

    Джерела

    1 www.wikihow.com/Have-a-Relaxing-Spa-Day-at-Home

    2 www.wikihow.com/Make-a-Foot-Spa

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