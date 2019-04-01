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Більше не доступний
22PFT4022/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Телевізор Philips 4000, створений для розваг, передає якісне зображення на невеликому екрані. Він достатньо компактний, тому його можна легко й швидко перенести з кімнати в кімнату, а мінімалістична конструкція робить його бажаним елементом інтер’єру в будь-якому місці.
55 см (22 дюйми)
Світлодіодний телевізор Full HD
DVB-T/T2/C
Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.
Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.
Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.
3.9
з 5
24
Відгуки
smet2009
01/04/2019
Україна
Якість та ціна приємно вразили
Гарний та дуже зручний телевізор.Підходить як для маленької кімнати так і для кабінету.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PFT4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PFT4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
homer 33
02/12/2020
Polska
jest bardzo przydatny w mniejszych pomieszczeniach
produkt jest bardzo przydatny Posiada dobre parametry
Плюси
Bardzo czysty obraz Prosta obsługa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2019-12-02
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2019-12-02
Mici666
05/07/2018
Polska
Tv godny polecenia
Jakość obrazu żyleta, dźwięk czyst, głośniki skala od 0-60 w sypialni 25 i już jest głośno, sygnał antenowy - kablówka bez tunera. Polecam Bardzo Dobry sprzęt w dobrej cenie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.