КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

РК-монітор із SmartControl

Більше не доступний

Підтримка

РК-монітор із SmartControl

240V5QDSB/01

РК-монітор із SmartControl

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Програмне забезпечення та драйвери

Драйвери для Windows 7 - English (US)

  • версія: 240V5Q
  • 7Z файл, 9.8 kB
  • 15 April 2015

Драйвери для Windows 8 - English (US)

  • версія: 240V5Q
  • 7Z файл, 9.8 kB
  • 15 April 2015

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 711.3 kB
  • 21 July 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 4.4 MB
  • 21 July 2026

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти