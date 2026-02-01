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Більше не доступний
24PFT4032/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Портативний і привабливий. Телевізор Philips 4000 створено, щоб супроводжувати Вас усюди. Завдяки ультратонким обрисам та чистій білій рамці він чудово виглядатиме в будь-якій кімнаті.
60 см (24 дюйми)
Світлодіодний телевізор Full HD
DVB-T/T2/C
Picture Performance Index поєднує технологію відображення Philips та засоби розширеної обробки зображень для покращення складових сприйняття: чіткості, руху, контрастності та кольору. Незалежно від джерела Ви завжди насолоджуватиметеся надзвичайно чіткими зображеннями з неймовірними деталями та глибиною, найнасиченішими чорними, найчистішими білими і найяскравішими живими кольорами, а також природними, реалістичними відтінками кольору шкіри.
Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.
Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.
Відгуки
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.