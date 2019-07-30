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Більше не доступний
32PFS6401/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор FHD на базі Android TV
Елітний образ у компактному дизайні. Philips серії 6400 переносить зображення у якості Full HD на екран діагоналлю 32 дюйми. Безліч функцій, яких можна було б чекати від більших моделей. Насолоджуйтеся такими вибраними можливостями Smart TV як Android TV, Google Cast та Spotify.
80 см (32 дюйми)
Світлодіодний телевізор Full HD
Dual Core; 8 Гб і розширення
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.
Ви створили дім, який є більше, ніж просто будинком, тому чому б не вибрати телевізор, який також створює відчуття тепла і затишку? Унікальна технологія Philips Ambilight значно розширює екран та забезпечує більш захоплюючий перегляд, подаючи надзвичайно широкий потік світла з обох боків екрана телевізора на оточуючу стіну. Колір, яскравість і захоплення переходять з екрана у вітальню, забезпечуючи незвичний перегляд.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.9
з 5
15
Відгуки
Андрей1919
30/07/2019
Україна
Все работает отлично
Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Juli
10/04/2019
Україна
Зображення на висоті
Дуже якісне зображення, виконує всі свої функції. Користуюсь більше 2х років. Все чудово.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Alkon
10/04/2019
Україна
Чудовий телевізор
Ніякий нарікань на якість зображення. Показує чудово, телевізором задоволений.
Цей відгук про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Цей відгук про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.
Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
Зауважте, що додатки Amazon Apps можуть бути недоступні у вашій країні. (Зараз додатки Amazon Apps працюють лише у Великобританії, Німеччині та Австрії).