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Більше не доступний

4000 seriesТонкий світлодіодний телевізор Full HD

48PFT4100/12

3.7

| (38) Відгуки

Тонкий світлодіодний телевізор Full HD

Правильний телевізор на сьогодні та завтра. Тонкий світлодіодний телевізор Philips Full HD серії 4100 із технологією Digital Crystal Clear. Насолоджуйтеся яскравим зображенням, чітким звуком та усіма необхідними функціями, як-от зручні додаткові роз’єми USB та HDMI для перегляду телепрограм удома.

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TV brand claim gold

99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

Із технологією Digital Crystal Clear

Тонкий світлодіодний телевізор Full HD

  • 121 см (48 дюймів)

  • Світлодіодний телевізор Full HD

  • DVB-T/T2/C

Надзвичайно вузька рамка дозволяє побачити більше зображення

Надзвичайно вузька рамка дозволяє побачити більше зображення

Звичайні телевізори мають рамку, яка нагадує рамку картини навколо телевізора. Наша надзвичайно вузька рамка є сучасною і тонкою, завдяки чому можна насолоджуватися більшим зображенням.

Відкрита підставка для легкого ефекту вільного руху

Телевізор із сучасними, витонченими лініями заслуговує на підставку, яка вирізнятиме його з-поміж інших. Тому дизайнери команди Philips TV створили цю унікальну відкриту підставку, яка прекрасно доповнює інтер’єр.

Digital Crystal Clear: точність, якою Ви захочете поділитися

Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свою улюблену мильну оперу, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

38

Відгуки

21/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена телевізором!

Гарний телевізор. Користуюсь вже 3 роки, зауважень не має. Зручний, легкий і не займає багато місця, картинка гарна. Подобається, що не має смарт тв, це був найголовніший критерій при покупці, бо одразу до нього придбали смарт(медія) приставку.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

11/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod predobar

Ocjena je najbolja jer stvarno nemam nikakvih primjedbi za televizor koristim ga već skoro 2-3 godine, bez ijednog kvara. Izvrsna slika, izvrsno ozvučenje, prefektan. lagan i lako je snalaženje pregledan.. Sigurno bih ga preporučio svima

Плюси

Za

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата використання 2018-07-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата використання 2018-07-11

14/12/2019

Magyarország

Magyarország

Jó készülék

Jó kép, megfelelő hang, átlátható menü, az igényimnek tökéletesen megfelel .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.