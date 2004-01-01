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    Професійний світлодіодний телевізор

    55HFL5008D/12
    • З’єднання і контроль З’єднання і контроль З’єднання і контроль
      -{discount-value}

      Професійний світлодіодний телевізор

      55HFL5008D/12

      З’єднання і контроль

      Завдяки цьому енергозберігаючому світлодіодному телевізору для готелів ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійний світлодіодний телевізор

      З’єднання і контроль

      Завдяки цьому енергозберігаючому світлодіодному телевізору для готелів ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування.

      З’єднання і контроль

      Завдяки цьому енергозберігаючому світлодіодному телевізору для готелів ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійний світлодіодний телевізор

      З’єднання і контроль

      Завдяки цьому енергозберігаючому світлодіодному телевізору для готелів ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування.

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        Професійний світлодіодний телевізор

        Професійний світлодіодний телевізор

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        Усього:

        З’єднання і контроль

        з Philips OXIGEN та сумісністю з системою

        • MediaSuite, 55 дюймів
        • LED
        • DVB-T2/T/C MPEG 2/4
        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

        Неперевершене світлодіодне зображення з неймовірною контрастністю

        Неперевершене світлодіодне зображення з неймовірною контрастністю

        Удосконалені технології світлодіодної підсвітки у цьому світлодіодному телевізорі Full HD поєднують привабливу мінімалістську конструкцію із приголомшливою якістю зображення, а також мінімальне енергоспоживання у своїй категорії. Крім того, технологія світлодіодної підсвітки не містить будь-яких небезпечних матеріалів. Таким чином, світлодіодна підсвітка забезпечує низьке енергоспоживання, високу яскравість, неймовірну контрастність, чіткість і насиченість кольорів.

        SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду

        SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду

        SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевізорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевізори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.

        Вбудована панель підключень

        Вбудована панель підключень дозволяє гостям легко підключати власні пристрої до телевізора без використання жодної зовнішньої панелі підключень.

        AppControl для додавання, сортування і видалення додатків без зайвих зусиль

        AppСontrol дає змогу Вашим гостям користуватися додатками телевізора саме так, як вони мріяли. Ви можете на свій розсуд додавати, видаляти та сортувати всі додатки. Ви, навіть, можете клонувати ці налаштування на будь-який інший телевізор без потреби виконувати налаштування окремо! І навіть можете створювати різні профілі та вносити зміни без зайвих зусиль. Бажаєте надавати в номерах категорії "люкс" додатки для високошвидкісного відео, а в інших номерах – для низькошвидкісного? Жодних питань. AppСontrol допоможе в цьому і Вам, і Вашому гостю.

        Вбудована система IPTV для оптимальної інтерактивності за індивідуальними налаштуваннями

        Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.

        Вбудований модуль Wi-Fi для бездротового використання Smart TV

        Завдяки вбудованій функції Wi-Fi у телевізорі Philips Smart TV Ви можете користуватися бездротовим доступом до цілого світу вмісту.

        Відображення годинника на екрані для оптимальної зручності гостей

        Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з’являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.

        Philips OXIGEN – найновіші можливості під’єднання, чудова ціна

        Philips OXIGEN – це комплексне рішення, яке забезпечує вас усім необхідним для готельного телевізора. Інноваційні функції надають гостям і професіоналам найновіші можливості під’єднання за найнижчу ціну. Варіанти підключення OXIGEN надають доступ до хмарних онлайн-додатків і гарантують роботу мобільних пристроїв із телевізором. Водночас дистанційні засоби управління (а також додаткові можливості отримання прибутку) оптимізують доходи протягом усього циклу служби продукту.

        Secure SimplyShare для передачі фільмів і музики на телевізор

        Наші телевізори дають можливість вашим гостям легко насолоджуватися власним контентом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки принципу відкритої системи ми обслуговуємо користувачів пристроїв з iOS та Android і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає цю систему на базі DLNA, тому інші люди не турбуватимуть ваших гостей. Через SimplyShare можна без обмежень передавати зображення, фільми та музику на цей телевізор!

        Додатки Smart TV з безліччю спеціальних послуг для готелю

        Кількість додатків на Philips Smart TV щоразу зростає і включає YouTube, додатки соціальних мереж та багато інших. Спеціальну версію розроблено для використання у готелі, і вона має кілька додаткових переваг, таких як гарантія безпечного видалення інформації про гостей після використання та запобігання завданню шкоди бізнесу неправомірним вмістом. Гості можуть користуватися додатками і послугами мережевого телебачення навіть із власної країни, тому додатки Smart TV є лідерами в індустрії розваг.

        SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю

        SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто через SmartUI. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.

        Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем

        За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Формат кадру
          16:9
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          55  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          140  см
          Дисплей
          Світлодіодний Full HD
          Яскравість
          400  кд/м²
          Покращення зображення
          • Perfect Motion Rate 100 Гц
          • Pixel Plus HD
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Динамічна контрастність екрана
          500 000:1
          Кут перегляду
          178º (Г) / 178º (В)

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи
          до 1920x1080 при 60 Гц
          Відеовходи
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Вхід для антени
          75 Ом, коаксіальний (IEC75)
          Діапазони тюнера
          • Hyperband
          • S-Channel
          • UHF
          • VHF
          Телевізійна система
          • PAL
          • SECAM
          Цифрові телевізори
          • DVB-T2
          • DVB-C MPEG2/MPEG4
          • DVB-T MPEG2/MPEG4
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Відтворення IP
          IGMP Multicast

        • Додатки Smart TV

          Керування
          Регулятор IXP
          Net TV
          • Для готельного ТВ, можна налаштувати
          • Онлайн-додатки
          SimplyShare
          DMP, безпечне спарення
          Інше
          HbbTV

        • Мультимедійні застосунки

          Мультимедійні роз’єми
          USB
          Формати відтворення відео
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          Формати відтворення музики
          • MP3
          • AAC
          Формати відтворення зображення
          JPEG

        • Oxigen

          Додатки Smart TV
          Хмарні додатки для готельного ТВ
          SmartInstall
          • Офлайновий редактор каналів
          • Офлайновий редактор параметрів
          • Дистанційне встановлення
          • Створення SmartInfo
          • Оновлення програмного забезпечення
          Керування додатками
          Кілька профілів додатків Smart TV
          SmartInfo
          • На базі браузера
          • Інтерактивні шаблони
          Безпечний простий обмін даними
          • DMP
          • Безпечне спарення

        • Зручність

          Просте встановлення
          • Розширений готельний режим
          • Автоматичне найменування програм
          • Автоматичне встановлення каналів (ACI)
          • Система автоматичного налаштування (ATS)
          • Автоматичне збереження
          • Клонування параметрів телевізора через RF
          • Клонування параметрів телевізора через USB
          • Блокування меню встановлення
          • Блокування клавіатури
          • Цифрове налаштування PLL
          • Функція Plug & Play
          • Назва програми
          • Доступ до меню безпеки
          Простота у користуванні
          • 1 список каналів аналогових/цифрових
          • Автоматичний регулятор гучності (AVL)
          • Елементи керування на задній панелі
          • Графічний інтерфейс користувача
          • Екранне меню
          • Список програм
          годинник
          • Таймер сну
          • Будильник
          • Відображення годинника на екрані
          Вдосконалення годинника
          Синхронізація часу через TXT/DVB
          Комфорт
          • Автоматичне увімкнення
          • Екозапуск/швидкий запуск
          • Функції для готельних гостей
          • Індикатор повідомлення
          • Таймер вимкнення
          • Канал увімкнення
          • Обмеження гучності
          • Вітальне повідомлення
          Налаштування формату екрана
          • Кіноформат 16:9
          • Супер-масштабування
          • Широкий екран
          • Автоформат
          Електронний довідник програм
          • Електронний довідник програм на 8 днів
          • IP ЕДП
          • Електронний довідник програм "Зараз і далі"
          Дистанційне керування
          • Захист батареї від крадіжок
          • Виявлення низького рівня заряду батареї
          Інтерактивні готельні функції
          • Блокування автоматичного оновлення каналів
          • Блокування ефірного завантаження ПЗ
          • Сумісність із панеллю підключення
          • MyChoice
          • SmartInfo Premium
          • SmartInstall
          • ThemeTV
          • Vsecure
          Тип пульта дистанційного керування
          22AV1109B/12 (RC6)
          Режим в’язниці
          Текст, MHEG, USB, EPG, підблок
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Інші зручні пристосування
          Замок Kensington
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через IP
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через RF
          Розширення можливостей телетексту
          • Швидкий текст
          • Рядок з інформацією про програму

        • Медичні товари та послуги

          Керування
          Керування кількома пультами ДК
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Підтримка системи виклику медсестри
          Зручність
          • Вихід для навушників
          • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Покращення звуку
          • Автоматичне регулювання гучності
          • Clear Sound
          • Incredible Surround

        • Під'єднання

          Вдосконалення під’єднання
          • Зовнішня потужність 12 В/15 Вт
          • Швидкий інфрачервоний наскрізний сигнал
          • ІЧ-вихід
          • Увімкнення через Scart
          • Роз’єм RJ-48
          • Інтерфейс Serial Xpress
          • USB 2.0
          Кількість роз’ємів HDMI
          3
          Кількість компонентних входів (YPbPr)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          Кількість роз’ємів Scart (RGB/CVBS)
          1
          Кількість USB-роз’ємів
          1
          Інші з’єднання
          • Антена IEC75
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Цифровий аудіовихід (коаксіальний)
          • Вхід PC VGA + вхід Audio L/R
          • Вихід для навушників
          • Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          Бездротова мережа LAN
          802.11 b/g/n

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В; 50 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          &lt;0,3 Вт
          Клас маркування енергоспоживання
          A++
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          60  Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Екорежим
          • Вимикання зображення (для радіо)
          Річне споживання енергії
          87  кВт·год

        • Екологічні специфікації

          Безпека
          Вогнестійкий корпус
          Режим очікування з економією енергії
          Так
          SmartPower Eco
          Так

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Шнур живлення
          • Дистанційне керування
          • Гарантійний талон
          • Батареї для пульта ДК
          • Підставка на стіл
          Додаткові аксесуари
          • Пульт ДК для налаштування 22AV8573/00
          • Підставка на стіл із можливістю обертання

        • Розміри

          Глибина коробки
          160  мм
          Вага виробу
          23  кг
          Ширина телевізора
          1254  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1254  мм
          Сумісність із настінним кронштейном
          400 x 400 мм
          Висота коробки
          875  мм
          Ширина коробки
          1500  мм
          Висота телевізора
          742  мм
          Вага з упаковкою
          30  кг
          Глибина телевізора
          40  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          812  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          330  мм
          Вага виробу (+ підставка)
          25  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Шнур живлення
        • Гарантійний талон

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Типове споживання енергії в оперативному режимі, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2.

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

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