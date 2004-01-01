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Завдяки цьому енергозберігаючому світлодіодному телевізору для готелів ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
З’єднання і контроль
Завдяки цьому енергозберігаючому світлодіодному телевізору для готелів ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування.
З’єднання і контроль
Завдяки цьому енергозберігаючому світлодіодному телевізору для готелів ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
З’єднання і контроль
Завдяки цьому енергозберігаючому світлодіодному телевізору для готелів ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування.
Професійний світлодіодний телевізор
Усього:
MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.
Удосконалені технології світлодіодної підсвітки у цьому світлодіодному телевізорі Full HD поєднують привабливу мінімалістську конструкцію із приголомшливою якістю зображення, а також мінімальне енергоспоживання у своїй категорії. Крім того, технологія світлодіодної підсвітки не містить будь-яких небезпечних матеріалів. Таким чином, світлодіодна підсвітка забезпечує низьке енергоспоживання, високу яскравість, неймовірну контрастність, чіткість і насиченість кольорів.
SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевізорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевізори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.
Вбудована панель підключень дозволяє гостям легко підключати власні пристрої до телевізора без використання жодної зовнішньої панелі підключень.
AppСontrol дає змогу Вашим гостям користуватися додатками телевізора саме так, як вони мріяли. Ви можете на свій розсуд додавати, видаляти та сортувати всі додатки. Ви, навіть, можете клонувати ці налаштування на будь-який інший телевізор без потреби виконувати налаштування окремо! І навіть можете створювати різні профілі та вносити зміни без зайвих зусиль. Бажаєте надавати в номерах категорії "люкс" додатки для високошвидкісного відео, а в інших номерах – для низькошвидкісного? Жодних питань. AppСontrol допоможе в цьому і Вам, і Вашому гостю.
Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.
Завдяки вбудованій функції Wi-Fi у телевізорі Philips Smart TV Ви можете користуватися бездротовим доступом до цілого світу вмісту.
Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з’являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.
Philips OXIGEN – це комплексне рішення, яке забезпечує вас усім необхідним для готельного телевізора. Інноваційні функції надають гостям і професіоналам найновіші можливості під’єднання за найнижчу ціну. Варіанти підключення OXIGEN надають доступ до хмарних онлайн-додатків і гарантують роботу мобільних пристроїв із телевізором. Водночас дистанційні засоби управління (а також додаткові можливості отримання прибутку) оптимізують доходи протягом усього циклу служби продукту.
Наші телевізори дають можливість вашим гостям легко насолоджуватися власним контентом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки принципу відкритої системи ми обслуговуємо користувачів пристроїв з iOS та Android і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає цю систему на базі DLNA, тому інші люди не турбуватимуть ваших гостей. Через SimplyShare можна без обмежень передавати зображення, фільми та музику на цей телевізор!
Кількість додатків на Philips Smart TV щоразу зростає і включає YouTube, додатки соціальних мереж та багато інших. Спеціальну версію розроблено для використання у готелі, і вона має кілька додаткових переваг, таких як гарантія безпечного видалення інформації про гостей після використання та запобігання завданню шкоди бізнесу неправомірним вмістом. Гості можуть користуватися додатками і послугами мережевого телебачення навіть із власної країни, тому додатки Smart TV є лідерами в індустрії розваг.
SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто через SmartUI. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.
За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Тюнер/Прийом/Передача
Додатки Smart TV
Мультимедійні застосунки
Oxigen
Зручність
Медичні товари та послуги
Звук
Під'єднання
Потужність
Екологічні специфікації
Аксесуари
Розміри
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