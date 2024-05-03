Цей елегантний OLED-телевізор Ambilight підкуповує реалістичним зображенням і потужним звуком. Тонкий безрамковий екран дає змогу зосередитися на дії, а підсвітка Ambilight робить все ще масштабнішим і більш захоплюючим.
OLED
4K телевізор з Ambilight
усього
recurring payment
Реалістично. Захоплююче. Розкішно.
4K телевізор з Ambilight
Телевізор 139 см (55 дюймів) з AMBILIGHT
P5 AI Perfect Picture Engine
Google TV™
Dolby Vision та Dolby Atmos
Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.
Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.
Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавні рухи.
Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.
Що бажаєте переглянути? Google TV об’єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб складати свій список перегляду на ходу.
Деталі та глибина. Реалістичне OLED-зображення.
Реалістичне зображення з 4K (UHD) OLED-телевізора з Ambilight завжди виглядає неймовірно, навіть якщо дивитися під кутом. Чорний колір завжди залишається чорним, а не сірим, точне відтворення деталей на затемнених та яскравих ділянках. Підтримуються усі основні формати HDR — ви відчуватимете кожну сцену з повною силою.
Грайте без обмежень і занурюйтеся в неймовірний реалізм OLED! HDMI 2.1, неймовірно швидка вихідна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка введення забезпечують плавний та чуйний ігровий процес, надзвичайно плавний природний рух і чудову графіку. Ігровий режим Ambilight дарує ще більше гострих відчуттів, а якщо ви граєте на ПК, то зможете насолоджуватися VRR 144 Гц через HDMI.
Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Принесіть IMAX додому. Сертифікат IMAX Enhanced.
Ласкаво просимо до Голлівуду! Ваш телевізор Philips OLED+ дозволяє відчути повноту ефектів фільмів, які знято для відтворення в кінотеатрах IMAX. Пориньте в набагато глибші відчуття. Побачте більше в кожній сцені. У поєднанні з підсвічуванням Ambilight ви надовго запам’ятаєте цей кіносеанс.
Продуманий дизайн. Відповідальне упакування.
Геометрична поворотна підставка з сатинованого хрому має вражаючий вигляд, ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування для телевізора заряджається бездротовим способом і виготовлений з переробленого пластику. Наша упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вставки роздруковані на переробленому папері.
Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi
Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор з Ambilight виступатиме центральним гучномовцем.
Підтримка всіх основних форматів HDR.
Технічні характеристики
Ambilight
Функції Ambilight
Адаптація до кольору стіни
Режим Lounge Light
Режим гри
Музичний режим Ambilight
Будильник на світанку
AmbiSleep
Анімація Ambilight FTI Animation
Працює з бездротовими домашніми гучномовцями Philips
