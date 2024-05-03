Умови пошуку

    • Реалістично. Захоплююче. Розкішно. Реалістично. Захоплююче. Розкішно. Реалістично. Захоплююче. Розкішно.
      OLED 4K телевізор з Ambilight

      55OLED819/12

      Реалістично. Захоплююче. Розкішно.

      Цей елегантний OLED-телевізор Ambilight підкуповує реалістичним зображенням і потужним звуком. Тонкий безрамковий екран дає змогу зосередитися на дії, а підсвітка Ambilight робить все ще масштабнішим і більш захоплюючим.

      OLED 4K телевізор з Ambilight

      OLED
      OLED

      4K телевізор з Ambilight

      Реалістично. Захоплююче. Розкішно.

      4K телевізор з Ambilight

      • Телевізор 139 см (55 дюймів) з AMBILIGHT
      • P5 AI Perfect Picture Engine
      • Google TV™
      • Dolby Vision та Dolby Atmos
      Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

      Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

      Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.

      Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

      Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

      Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавні рухи.

      Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.

      Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.

      Що бажаєте переглянути? Google TV об’єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб складати свій список перегляду на ходу.

      Деталі та глибина. Реалістичне OLED-зображення.

      Деталі та глибина. Реалістичне OLED-зображення.

      Реалістичне зображення з 4K (UHD) OLED-телевізора з Ambilight завжди виглядає неймовірно, навіть якщо дивитися під кутом. Чорний колір завжди залишається чорним, а не сірим, точне відтворення деталей на затемнених та яскравих ділянках. Підтримуються усі основні формати HDR — ви відчуватимете кожну сцену з повною силою.

      Епічні ігри. 144 Гц*, наднизька затримки входу, G-sync, VRR, FreeSync.

      Епічні ігри. 144 Гц*, наднизька затримки входу, G-sync, VRR, FreeSync.

      Грайте без обмежень і занурюйтеся в неймовірний реалізм OLED! HDMI 2.1, неймовірно швидка вихідна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка введення забезпечують плавний та чуйний ігровий процес, надзвичайно плавний природний рух і чудову графіку. Ігровий режим Ambilight дарує ще більше гострих відчуттів, а якщо ви граєте на ПК, то зможете насолоджуватися VRR 144 Гц через HDMI.

      Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.

      Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.

      Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

      Принесіть IMAX додому. Сертифікат IMAX Enhanced.

      Принесіть IMAX додому. Сертифікат IMAX Enhanced.

      Ласкаво просимо до Голлівуду! Ваш телевізор Philips OLED+ дозволяє відчути повноту ефектів фільмів, які знято для відтворення в кінотеатрах IMAX. Пориньте в набагато глибші відчуття. Побачте більше в кожній сцені. У поєднанні з підсвічуванням Ambilight ви надовго запам’ятаєте цей кіносеанс.

      Продуманий дизайн. Відповідальне упакування.

      Продуманий дизайн. Відповідальне упакування.

      Геометрична поворотна підставка з сатинованого хрому має вражаючий вигляд, ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування для телевізора заряджається бездротовим способом і виготовлений з переробленого пластику. Наша упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вставки роздруковані на переробленому папері.

      Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

      Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

      Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор з Ambilight виступатиме центральним гучномовцем.

      Підтримка всіх основних форматів HDR.

      Підтримка всіх основних форматів HDR.

      Технічні характеристики

      • Ambilight

        Функції Ambilight
        • Адаптація до кольору стіни
        • Режим Lounge Light
        • Режим гри
        • Музичний режим Ambilight
        • Будильник на світанку
        • AmbiSleep
        • Анімація Ambilight FTI Animation
        • Працює з бездротовими домашніми гучномовцями Philips
        Версія Ambilight
        3-стороннє

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        55  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        139  см
        Дисплей
        4K Ultra HD OLED
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Природна частота оновлення
        120  Гц
        Процесор зображення
        P5 AI Perfect Picture Engine
        Покращення зображення
        • Perfect Natural Motion
        • Micro Dimming Perfect
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Підтримка CalMAN
        • Покращений режим IMAX
        • Адаптер HDR10+
        • Режим Filmmaker mode
        MultiView
        Так

      • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

        Роздільна здатність – частота оновлення
        • 576p – 50 Гц
        • 640x480 – 60 Гц
        • 720p – 50 Гц, 60 Гц
        • 1920x1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц
        • 2560x1440 – 60/120/144 Гц
        • 3840x2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Телегід*
        Електронний довідник програм на 8 днів
        Телетекст
        Гіпертекст на 1000 сторінок

      • Функції Smart TV

        Інтерактивне телебачення
        HbbTV
        Голосовий помічник*
        • Вбудований Google Асистент
        • Працює з Alexa
        • Пульт ДК з мікрофоном
        Використання функцій розумного дому
        • Працює з Google Home
        • Працює з Amazon Alexa
        • Сумісний з Matter
        • Підключається до Control4

      • Мультимедійні застосунки

        Формати відтворення відео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Формати відтворення музики
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Підтримувані формати субтитрів
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Формати відтворення зображення
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Обробка

        Потужність обробки
        Quad Core

      • Звук

        Аудіо
        2.1-канальний
        Вихідна потужність (RMS)
        Вихідна потужність: 70 Вт (RMS)
        Конфігурація динаміків
        4 середньочастотні динаміки по 10 Вт, сабвуфер 30 Вт
        Кодек
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • DTS:X
        Покращення звуку
        • Dolby Atmos
        • Чіткий діалог
        • Звук із системою штучного інтелекту
        • Еквалайзер зі штучним інтелектом
        • Регулятор гучності Dolby
        • Нічний режим
        • Підсилення низьких частот Dolby
        • Калібрування кімнати
        • DTS Play-Fi

      • Під'єднання

        Кількість роз’ємів HDMI
        4
        Характеристики HDMI
        • 4K
        • Реверсивний звуковий канал
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Дистанційна дія пульта
        • Керування звуком системи
        • Режим очікування системи
        • Відтворення одним дотиком
        Кількість USB-роз’ємів
        2
        Бездротове з’єднання
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, подвійний діапазон
        • Bluetooth 5.2
        • Wi-Fi 6
        Інші з’єднання
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Цифровий аудіовихід (оптичний)
        • Вихід для навушників
        • Сервісний конектор
        • Супутниковий конектор
        HDCP 2.3
        Так на всіх HDMI
        HDMI ARC
        Так на HDMI2
        Функції HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 2
        • Підтримка eARC, VRR, ALLM
        • Макс. швидкість передачі даних 48 Гбіт/с
        EasyLink 2.0
        • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора
        • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів

      • Підтримувані функції відео HDMI

        HDMI 1/2
        • Повна пропускна здатність HDMI 2.1 48 Гбіт/с
        • до 4K 120 Гц
        Ігри
        • ALLM
        • Dolby Vision гра
        • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
        • HGiG
        • AMD FreeSync Premium
        • Сумісність з Nvidia G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • Адаптер HDR10+
        • HLG
        • UHDA

      • Карта енергоспоживання ЄС

        Реєстраційні номери EPREL
        1863632
        Клас енергоспоживання для SDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
        84  кВт-год/1000 год
        Клас енергоспоживання для HDR
        F
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
        77  кВт-год/1000 год
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        Не доступно
        Мережевий режим очікування
        2.0  Вт
        Технологія панелі, яка використовується
        Органічно-світлодіодний

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм 220–240 В, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        менше 0,3 Вт
        Енергозберігаючі функції
        • Таймер автоматичного вимикання
        • Вимикання зображення (для радіо)
        • Екорежим
        • Сенсор світла

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • 1 літій-іонна батарея
        • 1 x кабель USB-C для заряджання пульта дистанційного керування

      • Конструкція

        Кольори телевізора
        Металева рамка
        Конструкція підставки
        Матово-атласна підставка

      • Розміри

        Висота підставки до нижнього краю телевізора
        72  мм
        Сумісність із настінним кронштейном
        300 x 300 мм
        Телевізор без підставки (В x Ш x Г)
        701 x 1225 x 113 мм
        Телевізор із підставкою (В x Ш x Г)
        773 x 1225 x 230 мм
        Картонна упаковка (В x Ш x Г)
        860 x 1420 x 160 мм
        Вага телевізора без підставки
        17,0 кг
        Вага телевізора з підставкою
        20,8 кг
        Вага з упаковкою
        25,8 кг
        Підставка (В x Ш x Г)
        70 x 500 x 179 мм

      • Google TV

        Об’єм пам’яті (флеш)
        16 Гб*
        Попередньо встановлені застосунки
        Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Aurora, NFT, контролер STB

      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
      • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора
      • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі й ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
      • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
      • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
      • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
      • Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
      • Доступність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови.
      • Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC.
      • Google TV — це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC. YouTube, OK Google та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC.
      • Доступність програм Apple TV і Apple TV+ може відрізнятися залежно від країни чи регіону. Перегляньте сторінки підтримки Google Play і Apple Inc.
      • VRR HDMI 144 Гц, G-sync і FreeSync доступні під час гри на ПК, підключеному до OLED-телевізора через HDMI.
      • Matter/Control4: ця функція стане доступною в 2024 р. через оновлення програмного забезпечення.

