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    LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

    75PUS8079/12
    • -{discount-value}

      LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

      75PUS8079/12

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

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        LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

        LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV

        - {discount-value}

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        Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

        Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

        Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.

        Яскравий перегляд із надчітким зображенням.

        Яскравий перегляд із надчітким зображенням.

        Насолоджуйтеся будь-яким контентом на цьому світлодіодному телевізорі 4K UHD з Ambilight. Процесор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимізує якість зображення для відтворення надчіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Ви щоразу отримуватимете найкращі враження від перегляду.

        Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

        Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

        Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі Smart TV. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі категорії, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.

        Dolby Atmos для кінематографічного звуку.

        Dolby Atmos для кінематографічного звуку.

        Dolby Atmos занурює вас у глибину, розміщуючи звукові ефекти в просторі навколо та над вами. Незалежно від того, чи це космічні кораблі, що пролітають над головою, чи тихі кроки, що лунають ззаду, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.

        Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.

        Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.

        HDMI 2.1 дозволяє вам отримати максимум переваг від консолі, забезпечуючи швидкий геймплей і плавну графіку. Підтримується змінна частота оновлення (VRR), а під час увімкнення консолі автоматично активується налаштування низької затримки вводу. Ігровий режим Ambilights підсилює гострі відчуття.

        Перероблений пластик для пульта дистанційного керування та відповідальне пакування.

        Цей телевізор з Ambilight має елегантний, стриманий вигляд, ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковка — з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вставки роздруковані на переробленому папері.

        Тонкий телевізор з елегантним, привабливим дизайном

        Тонкий телевізор з елегантним, привабливим дизайном.

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            Ambilight TV FC Barcelona
            Ігровий телевізор Philips
            Домашній звук

            Звук Philips

            Навушники
            Звукові системи
            Бездротові гучномовці
            Домашні аудіосистеми
            Fidelio
            Додаток для навушників
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            Підтримка

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            Підтримка звуку
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