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    The One

    4K телевізор з Ambilight

    75PUS8909/12
    Загальна оцінка / 5
    • 4K телевізор з Ambilight 4K телевізор з Ambilight 4K телевізор з Ambilight
      -{discount-value}
      Energy Label Europe E download product fiche
      Для детальнішої інформації, download product fiche (PDF 202.0KB)

      The One 4K телевізор з Ambilight

      75PUS8909/12
      Загальна оцінка / 5

      4K телевізор з Ambilight

      Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги

      The One 4K телевізор з Ambilight

      4K телевізор з Ambilight

      Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги

      4K телевізор з Ambilight

      Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги

      The One 4K телевізор з Ambilight

      4K телевізор з Ambilight

      Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги

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        4K телевізор з Ambilight

        Універсальний пристрій – усе, що вам потрібно

        • Телевізор 189 см (75 д.) з AMBILIGHT
        • P5 Perfect Picture Engine
        • Розумна платформа Titan OS
        • Dolby Vision та Atmos
        The One із неймовірним підсвічуванням Ambilight.

        The One із неймовірним підсвічуванням Ambilight.

        Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.

        The One, вигляд якого викликає захват. Процесор P5 Perfect Picture Engine.

        The One, вигляд якого викликає захват. Процесор P5 Perfect Picture Engine.

        Технологія Philips P5 забезпечує таке ж яскраве зображення, як і контент, який вам подобається. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а відтінки шкіри виглядають природно. Контраст настільки чіткий, що ви відчуєте кожну деталь. Рухи ідеально плавні.

        The One з TITAN OS.

        The One з TITAN OS.

        Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі TITAN OS. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі жанри, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.

        Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

        Уперед до гри! 120 Гц, наднизька затримки входу, VRR, FreeSync.

        Уперед до гри! 120 Гц, наднизька затримки входу, VRR, FreeSync.

        Ваш телевізор з Ambilight і HDMI 2.1 дозволяє в повній мірі використовувати усі функції вашого ігрового пристрою нового покоління завдяки надзвичайно чутливому геймплею та плавній графіці. Зробіть той стрибок, розверніться або ідеально заверніть за ріг! Підтримуються стандарти VRR та Freesync. Режим гри Ambilights дарує ще більше вражень.

        Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.

        Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.

        Ви отримаєте чудовий, чистий звук телевізора відразу після розпакування. Якщо вам потрібно більше, бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари і бездротові гучномовці по всій оселі. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, використовуючи телевізор як центральний гучномовець.

        Вбудована підтримка Alexa та Google Assistant*

        Вбудована підтримка Alexa та Google Assistant*

        Ви можете обрати голосового помічника! Натиснувши кнопку Alexa на пульті дистанційного керування, ви зможете за допомогою голосу знаходити фільми та передачі, переглядати рекомендації, керувати сумісними розумними домашніми пристроями та багато іншого. Також можна попросити Google керувати телевізором через пристрої з підтримкою Google Assistant.

        Надчітке зображення. Яскравий перегляд.

        Незалежно від того, що ви дивитесь, вам сподобається яскраве, ультрачітке зображенням з яскравими кольорами. Крім того, цей телевізор 4K (UHD) Ambilight сумісний з усіма основними форматами HDR, щоб під час трансляції контенту HDR ви бачили більше деталей, навіть на темних і світлих ділянках.

        Пульт дистанційного керування з переробленого пластику. Відповідальне пакування.

        Телевізор The One прекрасно вписується в будь-який інтер’єр, і ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковку – з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.

        Чудовий звук телевізора. Легко додавати саундбари або гучномовці.

        Чудовий звук телевізора. Легко додавати саундбари або гучномовці.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Функції Ambilight
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим Lounge Light
          • Музичний режим Ambilight
          • AmbiSleep
          • Будильник на світанку
          • Працює з бездротовими домашніми гучномовцями Philips
          • Анімація Ambilight FTI Animation
          Версія Ambilight
          3-стороннє

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          75  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          189  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Процесор зображення
          P5 Perfect Picture Engine

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Підтримка HEVC
          Так

        • Smart TV

          Застосунки SmartTV*
          • Netflix
          • HBO
          • YouTube
          • Amazon Prime Video
          • Канал TITAN
          • Додаток NFT*
          ОС
          ОС TITAN
          Об’єм пам’яті (флеш)*
          8 ГБ

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          Дублювання екрана
          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Голосовий помічник*
          Вбудований помічник Amazon Alexa
          Використання функцій розумного дому
          • Працює з Amazon Alexa
          • Працює з Google Асистентом
          • Control4

        • Мультимедійні застосунки

          Формати відтворення відео
          • AVI
          • HEVC
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC/H.265
          • AV1
          Формати відтворення музики
          • MP3
          • WAV
          • AAC
          • FLAC
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SMI
          • .SSA
          • .SUB
          • .ASS
          • .TXT
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • GIF
          • PNG
          • BMP
          • HEIF

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          50 Вт
          Конфігурація динаміків
          2 середньочастотні динаміки по 10 Вт, сабвуфер 30 Вт
          Кодек
          • Dolby Digital
          • Dolby Atmos
          • DTS:X
          Покращення звуку
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Чіткий діалог
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • Регулятор гучності Dolby
          • Нічний режим
          • Персоналізація звуку

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротове з’єднання
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.2
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так на HDMI2
          Функції HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Підтримка eARC, VRR, ALLM
          EasyLink 2.0
          • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів
          • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора

        • Підтримувані функції відео HDMI

          Ігри
          • ALLM
          • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
          • AMD FreeSync Premium
          HDR
          • HLG
          • HDR10
          • Підтримка HDR10+

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Клас енергоспоживання для SDR
          E
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Не доступно
          Мережевий режим очікування
          менше 0,3  Вт
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Підставка на стіл
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник користувача
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Рамка кольору сірий антрацит
          Конструкція підставки
          Підставка кольору сірий антрацит

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            Відгуки

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            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
            • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі й ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
            • Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
            • Доступність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови.

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