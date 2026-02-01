Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення

Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.