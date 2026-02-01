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Більше не доступний
BT55B/00
Потужне звучання з пристрою, який вміщається у руці
Насолоджуйтеся відтворенням музики у бездротовий спосіб з одного компактного та зручного для перенесення гучномовця. Виберіть модний колір, який відповідає Вашому стилю життя, а вбудована акумуляторна батарея дозволить відтворювати музику будь-де й будь-коли.
Bluetooth®
Акумуляторна батарея
2 Вт
Відтворюйте музику так гучно, як бажаєте, у будь-який час і в будь-якому місці. Вбудована акумуляторна батарея дозволяє слухати музику без заплутаних кабелів та незручного пошуку розетки. Насолоджуйтеся чудовою музикою зі свободою руху.
Bluetooth – це технологія бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.
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