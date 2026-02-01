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Більше не доступний
BT55P/00
Потужне звучання з пристрою, який вміщається у руці
Насолоджуйтеся відтворенням музики у бездротовий спосіб з одного компактного та зручного для перенесення гучномовця. Виберіть модний колір, який відповідає Вашому стилю життя, а вбудована акумуляторна батарея дозволить відтворювати музику будь-де й будь-коли.
Bluetooth®
Акумуляторна батарея
2 Вт
Bluetooth – це технологія бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Відтворюйте музику так гучно, як бажаєте, у будь-який час і в будь-якому місці. Вбудована акумуляторна батарея дозволяє слухати музику без заплутаних кабелів та незручного пошуку розетки. Насолоджуйтеся чудовою музикою зі свободою руху.
Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.
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