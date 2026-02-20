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BTM2180 Micro music system

Більше не доступний

Підтримка

BTM2180 Micro music system

BTM2180/12

BTM2180 Micro music system

Більше не доступний

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Програмне забезпечення та драйвери

Оновлення програмного забезпечення - English (US)

  • версія: 26
  • ZIP файл, 117.6 kB
  • 6 November 2015

Історія оновлення мікропрограми - English (US)

  • версія: 26
  • PDF файл, 12.6 kB
  • 6 November 2015

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом - English (US)

  • PDF файл, 541.3 kB
  • 25 November 2023

Посібник користувача - English (US)

  • PDF файл, 621.8 kB
  • 17 November 2023