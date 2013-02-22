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    Daily Collection Bread maker

    Мірна ложка

    CP6873/01
    • Щоб замінити поточну мірну ложку Щоб замінити поточну мірну ложку Щоб замінити поточну мірну ложку
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      Daily Collection Bread maker Мірна ложка

      CP6873/01

      Щоб замінити поточну мірну ложку

      Це змінна деталь хлібопічки Переглянути усі переваги

      Daily Collection Bread maker Мірна ложка

      Щоб замінити поточну мірну ложку

      Це змінна деталь хлібопічки Переглянути усі переваги

      Щоб замінити поточну мірну ложку

      Це змінна деталь хлібопічки Переглянути усі переваги

      Daily Collection Bread maker Мірна ложка

      Щоб замінити поточну мірну ложку

      Це змінна деталь хлібопічки Переглянути усі переваги

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      Daily Collection Bread maker

      Daily Collection Bread maker

      Мірна ложка

      Усього:

      Щоб замінити поточну мірну ложку

      • Пластик

      Легко оновлюйте виріб оригінальними частинами Philips

      Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.

      Технічні характеристики

      • Підходить для:

        Бутербродниця
        • HD9015
        • HD9016

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