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Станція живлення для турпоходів тощо
Потужна станція живлення 128 000 мАгод. для усіх Ваших пристроїв. Ідеально для турпоходів
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Станція живлення для турпоходів тощо
Потужна станція живлення 128 000 мАгод. для усіх Ваших пристроїв. Ідеально для турпоходів
Станція живлення для турпоходів тощо
Потужна станція живлення 128 000 мАгод. для усіх Ваших пристроїв. Ідеально для турпоходів
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Станція живлення для турпоходів тощо
Потужна станція живлення 128 000 мАгод. для усіх Ваших пристроїв. Ідеально для турпоходів
Станція живлення
Ціна магазину Philips
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За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо Ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого пристрій буде повністю зарядженим.
Бездротове заряджання, технологію Qi, широко використовують смартфони й інші мобільні пристрої. Бездротові зарядні пристрої Philips сумісні з телефонами та іншими пристроями з підтримкою бездротової технології Qi. Просто покладіть пристрої на цей килимок і насолоджуйтеся легким заряджанням.
USB-C – це найновіший роз’єм для заряджання, який адаптовано мобільними пристроями, такими як мобільні телефони, зовнішні камери та планшети. Подача енергії– це стандарт USB для подачі енергії, що визначає стандарт для подачі енергії 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт і до 100 Вт.
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