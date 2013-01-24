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    Станція живлення

    DLP8088NC/00
    Загальна оцінка / 5
    • Станція живлення для турпоходів тощо Станція живлення для турпоходів тощо Станція живлення для турпоходів тощо
      -{discount-value}

      Станція живлення

      DLP8088NC/00
      Загальна оцінка / 5

      Станція живлення для турпоходів тощо

      Потужна станція живлення 128 000 мАгод. для усіх Ваших пристроїв. Ідеально для турпоходів

      Станція живлення

      Станція живлення для турпоходів тощо

      Потужна станція живлення 128 000 мАгод. для усіх Ваших пристроїв. Ідеально для турпоходів

      Станція живлення для турпоходів тощо

      Потужна станція живлення 128 000 мАгод. для усіх Ваших пристроїв. Ідеально для турпоходів

      Станція живлення

      Станція живлення для турпоходів тощо

      Потужна станція живлення 128 000 мАгод. для усіх Ваших пристроїв. Ідеально для турпоходів

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        Станція живлення

        Ціна магазину Philips

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        Станція живлення для турпоходів тощо

        Макс. 11 пристроїв

        Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля Вас немає джерела живлення

        За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо Ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого пристрій буде повністю зарядженим.

        Бездротова технологія Qi

        Бездротове заряджання, технологію Qi, широко використовують смартфони й інші мобільні пристрої. Бездротові зарядні пристрої Philips сумісні з телефонами та іншими пристроями з підтримкою бездротової технології Qi. Просто покладіть пристрої на цей килимок і насолоджуйтеся легким заряджанням.

        Роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії

        USB-C – це найновіший роз’єм для заряджання, який адаптовано мобільними пристроями, такими як мобільні телефони, зовнішні камери та планшети. Подача енергії– це стандарт USB для подачі енергії, що визначає стандарт для подачі енергії 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт і до 100 Вт.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Кабелі
          Зарядний кабель

        • Сумісність

          Працює з:
          Пристрої, які можна заряджати через USB-роз’єм

        • Зовнішня коробка

          Код GTIN
          1 48 95229 10730 1
          Кількість споживчих комплектів
          2

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 10730 4

        • Потужність

          Ємність батареї
          128 000 мАгод.
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Вихід
          460,8 Вт-год.
          2 USB-C з подачею енергії (кожен підтримує макс. 60 Вт) 4 USB-A з (2 роз’єми підтримують швидке заряджання 3.0) 2 AC (220 В/50 Гц) 2 Qi (кожен макс. 10 Вт) 1 прикурювач автомобіля з постійним струмом макс. 96 Вт при 12 В/8 А
          Вхідна потужність
          Живлення від змінного та постійного струму
          Змінний струм: 220 В/50 Гц прибл. 6 год., постійний струм: 12 В, прикурювач автомобіля прибл. 10 год.

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