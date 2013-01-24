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Impact

Пилосос із мішком для пилу

FC8390/01
Загальна оцінка / 5
  • Надійний та довговічний Надійний та довговічний Надійний та довговічний
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    Impact Пилосос із мішком для пилу

    FC8390/01
    Загальна оцінка / 5

    Надійний та довговічний

    Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1500 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Impact Пилосос із мішком для пилу

    Надійний та довговічний

    Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1500 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування. Переглянути усі переваги

    Надійний та довговічний

    Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1500 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1500 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування. Переглянути усі переваги

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      s-bag – це стандартний одноразовий мішок для пилу, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Він підходить для пилососів із мішком для пилу марок Philips, Electrolux, AEG, Volta та Tornado.

      Щілинна насадка

      Щілинна насадка дозволяє легко прибирати вузькі місця, наприклад, між диванними подушками чи позаду мікрохвильової печі.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Світло-зелений

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag classic
        Місткість мішка для пилу
        2  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Мікрофільтр

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        Щілинна насадка
        Зберігання аксесуарів
        Фіксація на трубці
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        31  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1300  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        1500  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        80  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        275  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        25  кПа

      • Практичність

        Радіус дії
        9  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Довжина шнура
        6  м
        З’єднання трубки
        Конічне
        Індикатор заповнення
        Так
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Пластик

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