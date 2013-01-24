Надійний та довговічний
Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1500 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійний та довговічний
Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1500 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування. Переглянути усі переваги
Надійний та довговічний
Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1500 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійний та довговічний
Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1500 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування. Переглянути усі переваги
s-bag – це стандартний одноразовий мішок для пилу, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Він підходить для пилососів із мішком для пилу марок Philips, Electrolux, AEG, Volta та Tornado.
Щілинна насадка дозволяє легко прибирати вузькі місця, наприклад, між диванними подушками чи позаду мікрохвильової печі.
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
FC8023/04
FC8021/03
FC8074/01