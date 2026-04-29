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Performer Silent Пилосос із мішком для пилу
Більше не доступний
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FC8786/09
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Eco passport Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner FC8786/09 - English (US)
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Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Як почистити фільтр у пилососі Philips?
s-bagКласичні довготривалі (4 шт.)
Пилосос Philips не вмикається
Пилосос Philips перегрівається
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