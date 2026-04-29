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Performer Silent Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

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Performer SilentПилосос із мішком для пилу

FC8786/09

Performer Silent Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner - English (US)

  • PDF файл, 413.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner FC8786/09 - English (US)

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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