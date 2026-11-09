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HomeHero Пилосос із мішком для пилу
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FC8915/01
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User Manual Philips HomeHero Vacuum cleaner with bag
Прибирайте швидко й без зусиль за допомогою пилососа Philips HomeHero. Ця модель забезпечує потужне всмоктування, фільтрацію пилу і має різноманітні насадки для зручного й ретельного прибирання.
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Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Як почистити фільтр у пилососі Philips?
Пилосос Philips не вмикається
Пилосос Philips перегрівається
Пилосос Philips має низьку потужність всмоктування
Користуючись пилососом Philips, я чую електричні удари