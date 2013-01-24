Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Лінійка пилососів Jewel має легку, компактну та модну конструкцію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Лінійка пилососів Jewel має легку, компактну та модну конструкцію. Переглянути усі переваги
Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Лінійка пилососів Jewel має легку, компактну та модну конструкцію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Лінійка пилососів Jewel має легку, компактну та модну конструкцію. Переглянути усі переваги
Високоефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Щоб наповнити дім свіжістю та чистотою, кожен пилосос Jewel постачається із вбудованою регульованою системою Active Fragrance Control. В наявності ароматичні гранули із запахами цвіту (FC8025) та лимону (FC8026).
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03
FC8031/00