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  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
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  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування
  • Найвища потужність всмоктування

Більше не доступний

PerformerПилосос із мішком для пилу

FC9160/01

4.5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Найвища потужність всмоктування
Найвища з можливих потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є Philips Performer. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилосос Performer ефективно видаляє бруд та пил.
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Потужність всмоктування 500 Вт для прибирання без зусиль

Найвища потужність всмоктування

  • 2200 Вт

  • Потужність всмоктування 500 Вт

  • Фільтр HEPA 13

Двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт

Двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт

Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

Насадка TriActive – три дії одним рухом

Насадка TriActive – три дії одним рухом

Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Сертифікат якості ECARF для надійних результатів

Сертифікат якості ECARF для надійних результатів

Цей сертифікований ECARF пилосос дає 99,95% упевненості, що практично все повітря у приміщенні буде відфільтроване під час звичайної роботи пилососа. Це дозволить усунути практично всі алергени з килимів, меблів та інших місць у Вашому помешканні.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

SUPER

Idealny odkurzacz,sprawdza się idealnie!!! Dla zwykłego użytkownika nie trzeba niczego więcej.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest pełen zalet

jest to pierwszy odkurzacz który w pełni spełnił moje oczekiwania ,cichy ,ładny,ma super moc ssania.Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

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