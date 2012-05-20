Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2200 Вт
Потужність всмоктування 500 Вт
Фільтр HEPA 13
Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
Цей сертифікований ECARF пилосос дає 99,95% упевненості, що практично все повітря у приміщенні буде відфільтроване під час звичайної роботи пилососа. Це дозволить усунути практично всі алергени з килимів, меблів та інших місць у Вашому помешканні.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
KAMIL26
20/05/2012
Polska
SUPER
Idealny odkurzacz,sprawdza się idealnie!!! Dla zwykłego użytkownika nie trzeba niczego więcej.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Julita
22/09/2013
Polska
Ten produkt jest pełen zalet
jest to pierwszy odkurzacz który w pełni spełnił moje oczekiwania ,cichy ,ładny,ma super moc ssania.Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy