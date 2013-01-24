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Найвища потужність всмоктування*
Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування* для найкращих результатів прибирання! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища потужність всмоктування*
Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування* для найкращих результатів прибирання! Переглянути усі переваги
Найвища потужність всмоктування*
Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування* для найкращих результатів прибирання! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища потужність всмоктування*
Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування* для найкращих результатів прибирання! Переглянути усі переваги
Двигун потужністю 2000 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 450 Вт для вражаючих результатів прибирання.
Мішок Philips s-bag Classic Long Performance виготовлено із трьох шарів високоякісного матеріалу, який запобігає забиванню пилу та захоплює навіть найдрібніший пил. Така добра фільтрація забезпечує краще прибирання та чисте повітря у домі. Мішок s-bag CLP було протестовано та сертифіковано незалежним інститутом TÜV Rheinland Group; доведено термін служби на 50% довше, ніж у випадку стандартного мішка для пилу.
Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 5 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож Ви зможете прибирати довше.
Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож Ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!
Мікрофільтр AFS вловлює дрібний пил, що запобігає його потраплянню в чисте повітря без пилу.
Шланг із поворотним з’єднанням Philips 360Flex забезпечує повне повертання шланга на 360 градусів для плавного маневрування пилососа по будинку.
Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях. Регулятор повітря дозволяє регулювати потужність всмоктування без необхідності нагинатися.
Дизайн
Ефективність
Фільтрація
Практичність
Насадки та аксесуари
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03
FC8060/01