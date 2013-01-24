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    PerformerPro

    Пилосос із мішком для пилу

    FC9180/01
    Загальна оцінка / 5
    • Найвища потужність всмоктування* Найвища потужність всмоктування* Найвища потужність всмоктування*
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      PerformerPro Пилосос із мішком для пилу

      FC9180/01
      Загальна оцінка / 5

      Найвища потужність всмоктування*

      Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування* для найкращих результатів прибирання! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PerformerPro Пилосос із мішком для пилу

      Найвища потужність всмоктування*

      Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування* для найкращих результатів прибирання! Переглянути усі переваги

      Найвища потужність всмоктування*

      Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування* для найкращих результатів прибирання! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PerformerPro Пилосос із мішком для пилу

      Найвища потужність всмоктування*

      Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт і спеціально розробленому пилозбірнику пилосос Philips PerformerPro підтримує сильний струмінь повітря, забезпечуючи найвищу потужність всмоктування* для найкращих результатів прибирання! Переглянути усі переваги

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        PerformerPro

        PerformerPro

        Пилосос із мішком для пилу

        Усього:

        Найвища потужність всмоктування*

        з двигуном потужністю 2000 Вт і пилозбірником об’ємом 5 л

        • 2000 Вт
        • Технологія AirflowMax
        Двигун потужністю 2000 Вт забезпечує максимальну силу всмоктування в 450 Вт

        Двигун потужністю 2000 Вт забезпечує максимальну силу всмоктування в 450 Вт

        Двигун потужністю 2000 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 450 Вт для вражаючих результатів прибирання.

        Мішок s-bag Classic тривалого використання захоплює найдрібніший пил

        Мішок s-bag Classic тривалого використання захоплює найдрібніший пил

        Мішок Philips s-bag Classic Long Performance виготовлено із трьох шарів високоякісного матеріалу, який запобігає забиванню пилу та захоплює навіть найдрібніший пил. Така добра фільтрація забезпечує краще прибирання та чисте повітря у домі. Мішок s-bag CLP було протестовано та сертифіковано незалежним інститутом TÜV Rheinland Group; доведено термін служби на 50% довше, ніж у випадку стандартного мішка для пилу.

        Пилозбірник об’ємом 5 л для тривалішого прибирання

        Пилозбірник об’ємом 5 л для тривалішого прибирання

        Спеціальна конструкція пилозбірника об’ємом 5 л дає змогу максимально використовувати мішок для пилу, тож Ви зможете прибирати довше.

        Революційна технологія Airflow Max для надзвичайної потужності всмоктування

        Революційна технологія Airflow Max для надзвичайної потужності всмоктування

        Технологія AirflowMax максимально прискорює потік повітря, що дає змогу мішку для пилу рівномірно розкладатися, тож Ви отримуєте максимальну потужність всмоктування, навіть коли мішок заповнений!

        Мікрофільтр AFS для чистого повітря

        Мікрофільтр AFS вловлює дрібний пил, що запобігає його потраплянню в чисте повітря без пилу.

        Шланг із поворотним з’єднанням 360Flex для плавної маневреності

        Шланг із поворотним з’єднанням Philips 360Flex забезпечує повне повертання шланга на 360 градусів для плавного маневрування пилососа по будинку.

        Подовжена ручка з регулятором повітря для досягнення важкодоступних місць

        Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях. Регулятор повітря дозволяє регулювати потужність всмоктування без необхідності нагинатися.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Синій

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          47  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          2000  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          79  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          450  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          34  кПа

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Мікрофільтр
          Фільтр двигуна
          Потрійний шар
          Місткість мішка для пилу
          5  л

        • Практичність

          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Ручка
          Ергономічна ручка з регулятором повітря
          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Індикатор заповнення
          Так
          З’єднання трубки
          Конічне
          Засоби для фіксації або зберігання
          Вертикально та горизонтально
          Тип коліщаток
          Гума
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Радіус дії
          9  м
          Довжина шнура
          6  м

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Універсальна насадка
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Закріплення на трубці

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          5,0  кг
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          500 x 310 x 300  мм

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              • * Потужність всмоктування протестовано відповідно до міжнародного стандарту IEC 60312-1; тестування проводилося незалежним інститутом тестування SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., серпень 2012 року)

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