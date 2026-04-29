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Marathon Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

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MarathonПилосос без мішка для пилу

FC9229/01

Marathon Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF файл, 23.3 MB
  • 13 March 2026

Marathon забезпечує надзвичайно високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра.

  • PDF файл
  • 5 July 2026

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