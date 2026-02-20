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ErgoFit Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

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ErgoFitПилосос без мішка для пилу

FC9256/01

ErgoFit Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

  • PDF файл, 3.5 MB
  • 13 March 2026

Прибирайте зі зручним положенням тіла! Із цим пилососом Philips Ви будете значно менше нахилятися під час прибирання і відчувати більший комфорт.

  • PDF файл
  • 26 June 2026

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