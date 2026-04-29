КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Серія 5000 Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

Підтримка

Серія 5000Пилосос без мішка для пилу

FC9570/01

Серія 5000 Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 634.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 5000 Series Bagless vacuum cleaner

  • PDF файл, 174.6 kB
  • 13 March 2026

Відповіді на часті запитання

Усунення несправностей

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти