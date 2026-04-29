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PowerPro Ultimate Пилосос без мішка для пилу
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FC9912/01
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Ultimate Bagless vacuum cleaner FC9912/01 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Ultimate Bagless vacuum cleaner
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Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Як почистити контейнер безмішкового пилососа Philips
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Пилосос Philips має низьку потужність всмоктування
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