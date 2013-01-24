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Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він має пори нанорозміру, в які також вбирає та блокує формальдегід, загальні леткі органічні речовини та запахи.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіше повітря, завжди
Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він має пори нанорозміру, в які також вбирає та блокує формальдегід, загальні леткі органічні речовини та запахи.
Здоровіше повітря, завжди
Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він має пори нанорозміру, в які також вбирає та блокує формальдегід, загальні леткі органічні речовини та запахи.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіше повітря, завжди
Цей вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям ефективно захоплює шкідливі частинки розміром 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Він має пори нанорозміру, в які також вбирає та блокує формальдегід, загальні леткі органічні речовини та запахи.
Фільтр NanoProtect
Ціна магазину Philips
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Європейський центр дослідження проблем алергії (Ecarf) підтвердив видалення алергенів, зокрема пилку, пилу, пилових кліщів та часточок шкіри домашніх тварин
Airmid підтверджує фективність видалення до 99,9% бактерій та вірусів, таких як H1N1.
Вбудований фільтр HEPA з активованим вугіллям просто й зручно встановлювати.
Поверхня шару з активованим вугіллям має розмір 24 футбольних полів.
Шар HEPA, оснащений технологією Philips VitaShield, виготовлено з ультратонкої нетканої тканини із площею поверхні 2,4 м2. Функціональність триваліша й стабільніша.
Ефективність
Вага та розміри
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