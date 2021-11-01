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Більше не доступний

Hairclipper series 3000Машинка для підстригання волосся

HC3400/15

4.2

| (161) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб

HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*

Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 3000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання.

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The world's #1 electric grooming brand1

з технологією DualCut для швидшого, точнішого підстригання

HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*

  • Леза з нержавіючої сталі

  • 13 налаштувань довжини

  • Живлення від електромережі

Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для регулярної роботи і він забезпечує вдвічі швидше підстригання волосся, ніж звичайні машинки для підстригання волосся Philips.*

Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.

Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину за допомогою регульованого гребінця, який пропонує 12 налаштувань довжини з фіксацією – від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

Технічні характеристики

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4.2

з 5

161

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

01/11/2021

Україна

Україна

Машинка просто чудо!

Користуємося цією моделлю машинки декілька років. Стрижуться всі: чоловік, син, дідусь. У кожного волосся різне по структурі. Машинка справляється на ура! Леза легко очищаються і промиваються під водою. Ми дуже задоволені!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся

Дата використання 2019-11-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся

Дата використання 2019-11-01

05/11/2020

Україна

Україна

Чудова машинка

Чудова машинка, легка в руці, тихо працює, дуже зручно що є можливість мити ріжучий блок під водою, і не потрібно змащувати леза, стриже гарно!!!

Плюси

Так

Мінуси

Ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся

Дата використання 2019-11-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся

Дата використання 2019-11-05

20/06/2019

Україна

Україна

Ця машинка для стрижки прекрасно виконує свої функції

Машинкою дуже задоволені, використовуємо досить часто, жодного разу не підвела.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся

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Примітки

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 

  1. У порівнянні з попередньою моделлю Philips