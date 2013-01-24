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Hairclipper series 3000

Машинка для підстригання волосся

HC3400/15
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше* HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше* HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
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    Hairclipper series 3000 Машинка для підстригання волосся

    HC3400/15
    Отримайте підтримку для цього виробу

    HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*

    Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 3000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*

    Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 3000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання. Переглянути усі переваги

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      HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*

      з технологією DualCut для швидшого, точнішого підстригання

      • Леза з нержавіючої сталі
      • 13 налаштувань довжини
      • Живлення від електромережі
      Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

      Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям

      Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для регулярної роботи і він забезпечує вдвічі швидше підстригання волосся, ніж звичайні машинки для підстригання волосся Philips.*

      Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

      Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.

      Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

      Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

      Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину за допомогою регульованого гребінця, який пропонує 12 налаштувань довжини з фіксацією – від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

      Ефективна система живлення для роботи від електромережі

      Ефективна система живлення для роботи від електромережі

      Шнур живлення забезпечує постійне живлення.

      Швидке розблокування лез для легкого чищення

      Швидке розблокування лез для легкого чищення

      Просто зніміть зйомну головку, щоб швидко розблокувати та помити леза.

      2 роки гарантії плюс 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті

      2 роки гарантії плюс 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають гарантію і сумісні з напругою у будь-якій країні. Просто зареєструйте машинку для підстригання волосся на веб-сайті www.philips.com/5years, щоб отримати додаткові 3 роки гарантії до стандартної 2-річної гарантії Philips, що забезпечує 5 років гарантії разом.

      Леза не потребують змащування

      Леза не потребують змащування

      Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока
        41  мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Кількість налаштувань довжини
        13
        Діапазон налаштувань довжини
        від 0,5 до 23  мм
        Точність (розмір кроку)
        по 2  мм

      • Система живлення

        Функціонування
        Лише із живленням від мережі

      • Простота у користуванні

        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування
        Чищення
        Леза, які можна мити

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        • Так
        • Плюс 3 роки в разі реєстрації

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