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HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*
Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 3000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання.
Леза з нержавіючої сталі
13 налаштувань довжини
Живлення від електромережі
Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для регулярної роботи і він забезпечує вдвічі швидше підстригання волосся, ніж звичайні машинки для підстригання волосся Philips.*
Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.
Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину за допомогою регульованого гребінця, який пропонує 12 налаштувань довжини з фіксацією – від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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4.2
з 5
161
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
Орхідея
01/11/2021
Україна
Машинка просто чудо!
Користуємося цією моделлю машинки декілька років. Стрижуться всі: чоловік, син, дідусь. У кожного волосся різне по структурі. Машинка справляється на ура! Леза легко очищаються і промиваються під водою. Ми дуже задоволені!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся
Дата використання 2019-11-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся
Дата використання 2019-11-01
05/11/2020
Україна
Чудова машинка
Чудова машинка, легка в руці, тихо працює, дуже зручно що є можливість мити ріжучий блок під водою, і не потрібно змащувати леза, стриже гарно!!!
Плюси
Так
Мінуси
Ні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся
Дата використання 2019-11-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся
Дата використання 2019-11-05
Marie
20/06/2019
Україна
Ця машинка для стрижки прекрасно виконує свої функції
Машинкою дуже задоволені, використовуємо досить часто, жодного разу не підвела.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка для підстригання волосся
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.
У порівнянні з попередньою моделлю Philips