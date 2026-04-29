КаталогПідтримка
uk/ru

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Фритюрниця

Більше не доступний

Підтримка

Фритюрниця

HD6159/55

Фритюрниця

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

User Manual Philips Fryer

  • PDF файл, 1.8 MB
  • 13 March 2026

Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії.

  • PDF файл
  • 29 March 2026