Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії.