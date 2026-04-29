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HD6159/55
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User Manual Philips Fryer
Пригощайте своїми смаженими стравами: ця глибока фритюрниця Philips може приготувати страви на всю сім’ю за один раз! Мити фритюрницю легко – завдяки знімній чаші та частинам, які можна мити у посудомийній машині. Додатковий контейнер для олії ідеально підходить для фільтрування і зберігання олії.