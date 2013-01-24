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    Philips Saeco Xsmall

    Супер автоматична еспрессо кавомашина

    HD8745/19
    Saeco
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Saeco
    • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен Відчуйте аромат улюблених кавових зерен Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
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      Philips Saeco Xsmall Супер автоматична еспрессо кавомашина

      HD8745/19
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Xsmall

        Xsmall

        Супер автоматична еспрессо кавомашина

        Усього:

        Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

        Еспрессо "від кавового зерна до чашки" одним дотиком

        • Заварює 2 види кавових напоїв
        • Класичний піноутворювач
        • Срібляста
        • Кавомолка з 5 налаштуваннями
        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню каналів

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню каналів

        У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.

        Збереження налаштувань улюбленого об’єму кави

        Збереження налаштувань улюбленого об’єму кави

        Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою.

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Вага та розміри

          Максимальна висота чашки
          95 mm
          Знімна група заварювання
          Так
          Місткість контейнера для відходів
          8 servings
          Потужність
          1400 W
          Місткість ємності для кавових зерен
          180 g
          Тиск води у помпі
          15 бар (ідеальне еспрессо)
          Вага виробу
          6,9 kg
          Чищення та догляд
          Автоматичне споліскування каналів для кави
          Використання
          • Знімна група заварювання
          • Знімний резервуар для води
          Технологія "еспрессо"
          Аромат-система: попереднє заварювання
          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)
          Країна виготовлення
          • Виготовлено у Європі
          • Розроблено в Італії
          Розміри виробу (Д x Г x В)
          295 x 325 x 420 mm
          Частота
          50 Hz
          Напруга
          230 V
          Кількість бойлерів для води
          1 бойлер
          Ємність резервуара для води
          1 L
          Підтримувані типи кави
          Цілі кавові зерна
          Довжина шнура
          80 cm

        • Технічні дані

          Power
          1400 W
          Voltage
          230 V
          Частота
          50 Hz
          Pump Pressure
          15 bar

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