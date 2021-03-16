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Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Яку би каву Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Saeco Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено паровою трубкою для додавання спіненого молока до свіжоприготованої кави.
Заварює 2 види кавових напоїв
Класичний піноутворювач
Срібляста
Кавомолка з 5 налаштуваннями
У цій еспресо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою.
4.3
з 5
31
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
kawosz57
16/03/2021
Polska
solidność
prosty w obsłudze,solidny i niezawodny(już od 10 lat)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Nikkor1972
10/11/2016
Polska
Ekspres sprawdził się nie tylko u mnie. Jestem z niego zadowolony,
Ekspres użytkowany każdego dnia kilka razy, wydajny i szybki. W swojej klasie rewelacyjny, kawa wychodzi bardzo dobra. Trwały i niezawodny. Jestem bardzo zadowolony.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Witek51
09/11/2016
Polska
Prosta obsługa
Mały gabarytowo , prosta obsługa . Bezawaryjna praca ekspresu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19