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Еспрессо та капучіно одним натисненням
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно або еспрессо лише одним натисненням кнопки.
Заварює 7 видів кавових напоїв
Вбудований молочник та піноутворювач
Нержавіюча сталь
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
4.5
з 5
75
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
06/11/2020
Україна
дуже задоволені кавоматом! Виріб дуже якісний!
дуже задоволені кавоматом, користуємося більше 3 років! Дуже якісний виріб! Експлуатацію проходить щоденно! Жодного збою чи поломок! Гарна якість кави та капучіно!!! Отримуємо задоволення від користування saeco intelia evo
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2018-11-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2018-11-06
Horbi
19/01/2020
Polska
Extra expres
Super produkt. W pełni spełnił moje oczekiwania. Kupując nowy expres będę kontynuował markę i typ.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753
Matti
14/12/2015
Polska
Dla mnie super
Łatwy w obsłudze i pyszna kawa.Cena też ok. Polecam wszystkim którzy chcą pić kawę taką jak w dobrej kawiarni
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy