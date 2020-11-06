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  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням

Більше не доступний

Philips Saeco InteliaАвтоматична кавомашина Philips

HD8753/89

4.5

| (75) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб

Еспрессо та капучіно одним натисненням

Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно або еспрессо лише одним натисненням кнопки.

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Новітня технологія Saeco Latte Perfetto

Еспрессо та капучіно одним натисненням

  • Заварює 7 видів кавових напоїв

  • Вбудований молочник та піноутворювач

  • Нержавіюча сталь

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

75

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

2

06/11/2020

Україна

Україна

дуже задоволені кавоматом! Виріб дуже якісний!

дуже задоволені кавоматом, користуємося більше 3 років! Дуже якісний виріб! Експлуатацію проходить щоденно! Жодного збою чи поломок! Гарна якість кави та капучіно!!! Отримуємо задоволення від користування saeco intelia evo

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2018-11-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2018-11-06

19/01/2020

Polska

Polska

Extra expres

Super produkt. W pełni spełnił moje oczekiwania. Kupując nowy expres będę kontynuował markę i typ.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753

14/12/2015

Polska

Polska

Dla mnie super

Łatwy w obsłudze i pyszna kawa.Cena też ok. Polecam wszystkim którzy chcą pić kawę taką jak w dobrej kawiarni

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy

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