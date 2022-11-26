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Ідеальне, гаряче, чисте.
Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини.
Вбудований молочник та піноутворювач
Нержавіюча сталь
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 8 регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспресо, завареного на ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.
4.6
з 5
55
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Magda i Tom
26/11/2022
Polska
Doskonały
Mieliśmy ten akspres 12 lat. Przez caly ten okres cieszyliśmybsie pyszną i aromatyczną kawą, a dzieci cudownym mlekiem z pianką,. Dzięki odpowiedniemu dbaniu na bierząco odkamienianiu cieszyliśmy sie nim bardzo długo, nic sie nie działo. Niestety jego czas się zakończył i dwa dni temu wyświetlił się błąd i nie można już nic zrobić. Polecamy serdecznie bo naprawdę świetny ekspres, napewno kupimy taki drugi.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09
DJTOMAS
20/02/2021
Polska
Łatwa obsługa
Jeden problem. Przy oprorznianiu pojemnika na kawę i wode. Trzeba pamiętać o zdjęciu pojemnika na mleko.Powód słabe zawiasy, łamliwe pod ciężarem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09
babene1
08/03/2020
Polska
To był bardzo dobry wybór
Bezawaryjne, wyśmienita kawa, możliwość regulacji kawy, ustawienia własnej itp itd
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09