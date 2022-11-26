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  • Ідеальне, гаряче, чисте.
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Більше не доступний

Philips Saeco ExpreliaАвтоматична кавомашина Philips

HD8854/09

4.6

| (55) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

Ідеальне, гаряче, чисте.

Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини.

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Це найкраще спінене молоко

Ідеальне, гаряче, чисте.

  • Вбудований молочник та піноутворювач

  • Нержавіюча сталь

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 8 регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

Збереження улюблених налаштувань кави

Збереження улюблених налаштувань кави

Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспресо, завареного на ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

55

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

3
2

26/11/2022

Polska

Polska

Doskonały

Mieliśmy ten akspres 12 lat. Przez caly ten okres cieszyliśmybsie pyszną i aromatyczną kawą, a dzieci cudownym mlekiem z pianką,. Dzięki odpowiedniemu dbaniu na bierząco odkamienianiu cieszyliśmy sie nim bardzo długo, nic sie nie działo. Niestety jego czas się zakończył i dwa dni temu wyświetlił się błąd i nie można już nic zrobić. Polecamy serdecznie bo naprawdę świetny ekspres, napewno kupimy taki drugi.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09

20/02/2021

Polska

Polska

Łatwa obsługa

Jeden problem. Przy oprorznianiu pojemnika na kawę i wode. Trzeba pamiętać o zdjęciu pojemnika na mleko.Powód słabe zawiasy, łamliwe pod ciężarem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09

08/03/2020

Polska

Polska

To był bardzo dobry wybór

Bezawaryjne, wyśmienita kawa, możliwość regulacji kawy, ustawienia własnej itp itd

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09

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