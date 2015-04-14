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  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб

Більше не доступний

Saeco Xelsis EvoАвтоматична кавомашина Philips

HD8953/09

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Кілька напоїв, для кількох осіб

Завдяки Xelsis Evo кожен член родини зможе насолодитися улюбленою кавою. За допомогою унікальної функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв.

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із функцією повністю автоматичного подвійного чищення молочника

Кілька напоїв, для кількох осіб

  • Заварює 8 видів кавових напоїв

  • Вбудований молочник та піноутворювач

  • Чорна, нержавіюча сталь

  • Кавомолка з 8 налаштуваннями

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

Ідеальний смак кави завдяки 8 налаштуванням помелу

Ідеальний смак кави завдяки 8 налаштуванням помелу

Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має вісім регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

14/04/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Na plus.

Wszystko b.dobrze ale dwa wielkie minusy. Instrukcja obsługi powinna być bardziej czytelna, na papierze brak informacji będących na stronie inter. Dwa,tragicznie mała pojemność pojemnika na brudną wodę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

07/07/2014

Polska

Polska

Świetny ekspress przygowowujący świetną kawę

Ekspres jest świetny. Głośność pracy nie odbiega od innych ekspresów konkurencyjnych firm. Bardzo przydatna funkcja spieniania mleka dla osób nie pijących kawy. Espresso naprawdę jest rajem dla podniebienia. Nie mam żadnych zastrzeżeń do urządzenia. Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Polecam produkt miłośnikom prawdziwej kawy.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

27/01/2014

Polska

Polska

Ten produkt pod każdym względem jest doskonały

Cena powalająca, ale naprawdę warto.Jest to produkt z najwyższej półki, bardzo łatwa obsługa, piękny wygląd, pyszna kawa,świetnie sprawdza się programowanie ulubionych kaw , czyszczenie po każdym użyciu mleka i po włączeniu. Mleko jest pyszne świetnie spienione. Minusem jest słabe podgrzewanie filiżanek i bardzo częste opróżnianie tacki.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

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