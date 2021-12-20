Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*
Компанія Philips переносить мультипіч Ovi №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*
Компанія Philips переносить мультипіч Ovi №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Переглянути усі переваги
Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*
Компанія Philips переносить мультипіч Ovi №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*
Компанія Philips переносить мультипіч Ovi №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Переглянути усі переваги
Philips Ovi Essential
Усього:
Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, яка хрустка зверху та ніжна всередині, практично без олії.
Мультипіч Philips Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру.*
Відкрийте для себе сотні смачних, корисних та швидких рецептів страв для приготування у мультипечі. Рецепти в додатку NutriU*** підібрано експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.
Отримуйте щоденні рекомендації щодо рецептів, які підійдуть до смаку членам вашої сім’ї. Що більше ви користуєтесь додатком NutriU, то краще він може підбирати ідеї відповідно до ваших потреб. Отримайте натхнення від інших і стежте за людьми з подібними смаками***.
Нова мультипіч Philips Essential відкриває безліч можливостей: смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте! Готуйте щоразу ідеальну їжу незалежно від того, що ви вирішили приготувати.
Philips – провідна мультипіч із низьким використанням жиру**
Розкрийте весь потенціал мультипечі для приготування смачніших та корисніших страв. Дізнайтеся про функції, які економлять час, і вдоскональте навички приготування домашніх страв, які ви й ваша сім’я люблять їсти щодня.
Вбудований таймер дозволяє попередньо налаштувати час приготування до 60 хвилин. Функція автоматичного вимкнення включає звук, який дозволяє дізнатися, що страва готова. Регулятор температури дає змогу попередньо встановити найоптимальнішу температуру приготування страви аж до 200 градусів. Насолоджуйтеся хрумкою підрум’яненою до золотистого кольору картоплею, легкими закусками, курятиною тощо, адже все це буде приготоване за правильного налаштування часу й температури.
Наша команда експертів вдосконалює технологію мультипечі понад 10 років.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.
Країна походження
Ємність
Обслуговування
Вага та розміри
Екологічність
Загальні технічні характеристики
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.