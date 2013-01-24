Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Мультипіч XXL, набір аксесуарів

HD9950/00
Загальна оцінка / 5
  • Набір для вечірок Набір для вечірок Набір для вечірок
    -{discount-value}

    Мультипіч XXL, набір аксесуарів

    HD9950/00
    Загальна оцінка / 5

    Набір для вечірок

    Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips Ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів. Переглянути усі переваги

    Мультипіч XXL, набір аксесуарів

    Набір для вечірок

    Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips Ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів. Переглянути усі переваги

    Набір для вечірок

    Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips Ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів. Переглянути усі переваги

    Мультипіч XXL, набір аксесуарів

    Набір для вечірок

    Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips Ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all airfryer-accessories

      Набір для вечірок

      Аксесуари і поради, як стати майстром вечірок із мультипіччю

      • Набір для вечірок
      • 1 дворівнева решітка
      • 1 розділювач продуктів
      • 1 брошура з рецептами
      Брошура для приготування страв у мультипечі для вечірок

      Брошура для приготування страв у мультипечі для вечірок

      У комплекті брошура з порадами від кухаря, рецептами для початківців і часом приготування в мультипечі

      Збільшіть робочу поверхню вдвічі за допомогою дворівневої решітки

      Використайте максимально простір мультипечі для приготування страв завдяки дворівневій решітці. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу тощо у простий, швидший і здоровіший спосіб.

      Розділюйте місце приготування в мультипечі за допомогою розділювача продуктів

      Розділюйте місце приготування в мультипечі за допомогою розділювача продуктів для більшої гнучкості. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте різні страви одночасно, не змішуючи їх.

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Цю дворівневу решітку та розділювач страв для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!

      Технічні характеристики

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        240 x 240 x 90  мм
        Вага виробу
        0,584  кг

      • Конструкція та покриття

        Матеріал основного корпусу
        Плакована сталь

      • Аксесуари в комплекті

        Дворівнева решітка
        так
        Розділювач продуктів
        Так
        Брошура з рецептами
        Так

      • Сумісність виробу

        Сумісність із
        Мультипіч Philips XXL: HD963x та HD965x

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись