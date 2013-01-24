Набір для вечірок
Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips Ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Набір для вечірок
Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips Ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів. Переглянути усі переваги
Набір для вечірок
Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips Ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Набір для вечірок
Із цим спеціальним набором для вечірок для мультипечі Philips Ви зможете влаштовувати веселі та корисні вечірки, подаючи усі свої улюблені страви. Можна максимально збільшити площу приготування в мультипечі завдяки дворівневій решітці та розділювачу продуктів. Переглянути усі переваги
У комплекті брошура з порадами від кухаря, рецептами для початківців і часом приготування в мультипечі
Використайте максимально простір мультипечі для приготування страв завдяки дворівневій решітці. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте смачні бургери, курячі крильця, рибу тощо у простий, швидший і здоровіший спосіб.
Розділюйте місце приготування в мультипечі за допомогою розділювача продуктів для більшої гнучкості. Запікайте, готуйте на грилі чи смажте різні страви одночасно, не змішуючи їх.
Цю дворівневу решітку та розділювач страв для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!
Надійність
Вага та розміри
Конструкція та покриття
Аксесуари в комплекті
Сумісність виробу