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Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
Ручний блендер
Усього:
Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.
Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.
Для змішування продуктів за лічені секунди.
Аксесуари
Загальні специфікації
Особливості дизайну
Технічні характеристики