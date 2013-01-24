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    Ручний блендер

    HR1367/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
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      Ручний блендер

      HR1367/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

      Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ручний блендер

      Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

      Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

      Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

      Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ручний блендер

      Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

      Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

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        Ручний блендер

        Усього:

        Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

        Більше можливостей завдяки аксесуарам для обробки продуктів

        • 600 Вт
        • Пластикова ніжка
        • чаша кухонного комбайна та аксесуари
        Для надзвичайно твердих продуктів

        Для надзвичайно твердих продуктів

        Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.

        Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

        Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

        Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.

        Потужний двигун 600 Вт

        Потужний двигун 600 Вт

        Для змішування продуктів за лічені секунди.

        Лезо подвійної дії ріже горизонтально та вертикально

        Лезо подвійної дії ріже горизонтально та вертикально

        Велика чаша кухонного комбайна на 1,5 л

        Велика чаша кухонного комбайна на 1,5 л

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Чаша кухонного комбайна
          1,5 л
          Вінчик
          Так
          Чаша з кришкою
          1  л

        • Загальні специфікації

          Швидкості
          2 (з турбо)
          Функція "турбо"
          Так

        • Особливості дизайну

          Колір (кольори)
          Білий та бузковий
          Матеріал корпусу
          PP та гума
          Матеріал глеків
          SAN
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал насадки
          Пластик

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50 / 60  Гц
          Потужність
          600  Вт

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