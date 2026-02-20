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HR1367/00
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User Manual Philips Hand blender HR1367/00
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
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