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Ручний блендер

HR1367/00

Ручний блендер

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Hand blender HR1367/00

  • PDF файл, 1.4 MB
  • 13 March 2026

Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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