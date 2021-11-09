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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
1200 Вт
Технологія FiberBoost
Функція попереднього очищення
Широкий отвір для подачі (80 мм)
Система "крапля-стоп"
Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого прозорого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Унікальне поєднання інтелектуального контролю постійної швидкості із особливою конструкцією сита дає змогу отримувати більше або менше клітковини в соці, тож кожен зможе отримати улюблений напій.
Вичавлюйте без зусиль соки з найтвердіших фруктів та овочів за допомогою потужного двигуна 1200 Вт.
З огляду на круглу форму без згинів залишки потраплятимуть у спеціальний збирач м’якоті.
Нагороди
5.0
з 5
69
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Freeda75
09/11/2021
Україна
Виріб справді дуже ефективний!
Цього літа придбала соковижималку Philips Avance Collection HR1922/20 і дуже задоволена покупкою. Вона справжня чарівниця: дуже потужна і при цьому достатньо тихо працює (порівняно з попередньою - теж досить потужною, але галасливою), величезна продуктивність і швидкість переробки фруктів – усе літо допомагала нам витискати сік з яблук із власного саду у досить великих кількостях і давала можливість робити це навіть з перезрілих яблук, з яких попередня соковижималка була спроможна зробити щось на зразок пюре і залишити дуже багато вологи у відходах. Ця ж віджимає настільки ефективно, що низький вміст соку у відходах відчувається навіть за вагою, знову ж відносно попереднього досвіду. До того ж вона дуже ергономічна, легко розбирається, миється і збирається, і взагалі дуже приємна на вигляд і дотик, ніяких зайвих вібрацій або ковзань по столу. Працювати на ній справжнє задоволення, велика подяка виробнику за чудові інженерні рішення.
Плюси
чудово усе
Мінуси
не уявляю
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
q3we4ka
29/10/2021
Україна
Легкая в использовании
Пользуюсь уже более 2 лет, летом закрутки такие как томатные соки на закрутки, просто попить морковный сок постояно. Очено быстро перекрутил 4 ящика помидор. Легко разобрал выкинул не нужное, под водой сполоснул и готова работать дальше. Не пом было в комплекте щетка для сетки, но зубной щеткой быстро все прочищается. Очень советую, мощная, работает тихо. Моется легко если сразу, если не сразу то в посудомойку и чистая.
Плюси
Легкость в мытье и в сборке. Тихая. Мощная. Удобная загрузка.
Мінуси
Не сильно большой обьем для отработаного, на семью попить сок отлично. Примерно на каждые 3 литра сока чистил. Как для сокавыжималки это самый раз. Не считаю это минусом
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
vita3584
28/10/2021
Україна
Мощная и производительная
Пользуюсь данной соковыжималкой уже 5 лет. От данного товара лишь положительные впечатления. Советую для покупки. Уверен останетесь довольны как и я. Соковыжималка стоит своих денег.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка