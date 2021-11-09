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  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

Більше не доступний

Колекція AvanceСоковижималка

HR1922/20

5
| (69) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
Технологія FiberBoost дає змогу обирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, від освіжаючого чистого соку і до густішого соку, який містить на 50% більше клітковини.
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Отримуйте до 50% більше клітковини

Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

  • 1200 Вт

  • Технологія FiberBoost

  • Функція попереднього очищення

  • Широкий отвір для подачі (80 мм)

  • Система "крапля-стоп"

Технологія FiberBoost – на 50% більше клітковини

Технологія FiberBoost – на 50% більше клітковини

Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого прозорого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Унікальне поєднання інтелектуального контролю постійної швидкості із особливою конструкцією сита дає змогу отримувати більше або менше клітковини в соці, тож кожен зможе отримати улюблений напій.

Потужний двигун на 1200 Вт

Вичавлюйте без зусиль соки з найтвердіших фруктів та овочів за допомогою потужного двигуна 1200 Вт.

М’якоть потрапляє в один контейнер

М’якоть потрапляє в один контейнер

З огляду на круглу форму без згинів залишки потраплятимуть у спеціальний збирач м’якоті.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-612372

Відгуки

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5.0

з 5

69

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Виріб справді дуже ефективний!

Цього літа придбала соковижималку Philips Avance Collection HR1922/20 і дуже задоволена покупкою. Вона справжня чарівниця: дуже потужна і при цьому достатньо тихо працює (порівняно з попередньою - теж досить потужною, але галасливою), величезна продуктивність і швидкість переробки фруктів – усе літо допомагала нам витискати сік з яблук із власного саду у досить великих кількостях і давала можливість робити це навіть з перезрілих яблук, з яких попередня соковижималка була спроможна зробити щось на зразок пюре і залишити дуже багато вологи у відходах. Ця ж віджимає настільки ефективно, що низький вміст соку у відходах відчувається навіть за вагою, знову ж відносно попереднього досвіду. До того ж вона дуже ергономічна, легко розбирається, миється і збирається, і взагалі дуже приємна на вигляд і дотик, ніяких зайвих вібрацій або ковзань по столу. Працювати на ній справжнє задоволення, велика подяка виробнику за чудові інженерні рішення.

Плюси

чудово усе

Мінуси

не уявляю

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

29/10/2021

Україна

Україна

Легкая в использовании

Пользуюсь уже более 2 лет, летом закрутки такие как томатные соки на закрутки, просто попить морковный сок постояно. Очено быстро перекрутил 4 ящика помидор. Легко разобрал выкинул не нужное, под водой сполоснул и готова работать дальше. Не пом было в комплекте щетка для сетки, но зубной щеткой быстро все прочищается. Очень советую, мощная, работает тихо. Моется легко если сразу, если не сразу то в посудомойку и чистая.

Плюси

Легкость в мытье и в сборке. Тихая. Мощная. Удобная загрузка.

Мінуси

Не сильно большой обьем для отработаного, на семью попить сок отлично. Примерно на каждые 3 литра сока чистил. Как для сокавыжималки это самый раз. Не считаю это минусом

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

28/10/2021

Україна

Україна

Мощная и производительная

Пользуюсь данной соковыжималкой уже 5 лет. От данного товара лишь положительные впечатления. Советую для покупки. Уверен останетесь довольны как и я. Соковыжималка стоит своих денег.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

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