Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого чистого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого чистого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги
Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого чистого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого чистого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги
Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого прозорого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Унікальне поєднання інтелектуального контролю постійної швидкості із особливою конструкцією сита дає змогу отримувати більше або менше клітковини в соці, тож кожен зможе отримати улюблений напій.
З огляду на круглу форму без згинів залишки потраплятимуть у спеціальний збирач м’якоті.
Економте час і вичавлюйте сік швидше. Більше не потрібно розрізати більшість фруктів та овочів, щоб помістити їх у цю соковижималку. Просто покладіть усе в надзвичайно широкий отвір для подачі 80 мм і харчуйтеся поживною їжею щодня.
Завдяки поліруванню сито надзвичайно легко відмити від залишків кухонною губкою.
Вбудована система "крапля-стоп" дає змогу робити перерви під час вичавлювання соку, не забруднюючи кухонної стільниці. Щоб активувати систему "крапля-стоп", достатньо повернути носик.
Унікальна функція попереднього очищення від Philips дає змогу швидко помити соковижималку для вичавлення різних соків або після вичавлювання. Якщо налити воду в штовхач, утвориться фонтан води, який вимиє всі залишки.
Новий двигун створює під час роботи менше шуму та вібрації, тож вичавлювати сік тепер загалом можна тихіше.
Ця соковижималка має продуману конструкцію, що дозволяє швидко та легко збирати всі частини.
Вичавлюйте без зусиль соки з найтвердіших фруктів та овочів за допомогою потужного двигуна 1200 Вт.
Можна за один раз вичавити до 3 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.
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Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Вага та розміри
Дизайн
Покриття корпусу