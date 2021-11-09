Придбав цю соковижималку після довгого аналізу. По-перше, довго коливався вибирати центрифужну чи шнекову. Рахував, що у центрифужній буде якісніше сік, але все ж таки вибрав центрифужну і, вважаю, що не прогадав. По-друге: шум не великий. Маю досвід використання з іншими брендами (у батьків та знайомих). По-третє, ергономіка на висоті. Займає не багато місця, миєтья не як в рекламі 58 секунд, але за кілька хвилин і легко. Робив соки з: селери, томатів, перцю красного, яблук і гарбуза. Так як робив сік з гарбуза, то те, що взяв максимальну потужність з лінійки, а саме 1200 Вт, вважаю дуже правильним. Емпірично визначено, що перша швидкість (сік без м`якоті) має менше обертів кому цікаво. Гарбуз на першій швидкості не піде. Ще дуже важливий момент: треба давити штовхачем з умом, дозуючи зусилля і не перестараючись. Саме це я вважаю причиною того, що були відгуки про те, що трапляються куски продукта в соці. Був прецедент, що в носику застрягла шкурка з перцю і витік сіку тому пригальмовувася. Це вважаю нормальним, перець був перезрілий. І взагалі, для якості соку і кращого віджиму краще частіше її мити і також мити сито.