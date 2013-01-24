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Avance Collection

Соковижималка

HR1922/20
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
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    Avance Collection Соковижималка

    HR1922/20
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

    Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого чистого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Соковижималка

    Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

    Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого чистого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги

    Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

    Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого чистого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Соковижималка

    Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

    Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого чистого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги

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      Отримуйте до 50% більше клітковини

      • Технологія FiberBoost
      • QuickClean
      • 3 л, надзвичайно великий отвір
      • 1200 Вт
      Технологія FiberBoost – на 50% більше клітковини

      Технологія FiberBoost – на 50% більше клітковини

      Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого прозорого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Унікальне поєднання інтелектуального контролю постійної швидкості із особливою конструкцією сита дає змогу отримувати більше або менше клітковини в соці, тож кожен зможе отримати улюблений напій.

      М’якоть, звичайно, потрапляє в один контейнер

      М’якоть, звичайно, потрапляє в один контейнер

      З огляду на круглу форму без згинів залишки потраплятимуть у спеціальний збирач м’якоті.

      Надзвичайно широкий отвір для подачі (80 мм)

      Надзвичайно широкий отвір для подачі (80 мм)

      Економте час і вичавлюйте сік швидше. Більше не потрібно розрізати більшість фруктів та овочів, щоб помістити їх у цю соковижималку. Просто покладіть усе в надзвичайно широкий отвір для подачі 80 мм і харчуйтеся поживною їжею щодня.

      Сито, яке легко чистити

      Сито, яке легко чистити

      Завдяки поліруванню сито надзвичайно легко відмити від залишків кухонною губкою.

      Система "крапля-стоп" для чистоти кухонної стільниці

      Система "крапля-стоп" для чистоти кухонної стільниці

      Вбудована система "крапля-стоп" дає змогу робити перерви під час вичавлювання соку, не забруднюючи кухонної стільниці. Щоб активувати систему "крапля-стоп", достатньо повернути носик.

      Просто налийте води для швидкого попереднього миття

      Просто налийте води для швидкого попереднього миття

      Унікальна функція попереднього очищення від Philips дає змогу швидко помити соковижималку для вичавлення різних соків або після вичавлювання. Якщо налити воду в штовхач, утвориться фонтан води, який вимиє всі залишки.

      Менше шуму

      Менше шуму

      Новий двигун створює під час роботи менше шуму та вібрації, тож вичавлювати сік тепер загалом можна тихіше.

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Ця соковижималка має продуману конструкцію, що дозволяє швидко та легко збирати всі частини.

      Потужний двигун на 1200 Вт

      Вичавлюйте без зусиль соки з найтвердіших фруктів та овочів за допомогою потужного двигуна 1200 Вт.

      Готуйте до 3 л соку за один раз

      Можна за один раз вичавити до 3 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Ємність
        • Брошура з рецептами

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китаї

      • Загальні специфікації

        Кількість режимів швидкості
        2
        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Неслизька основа
        • QuickClean

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Ємність збирача м’якоті
        2,1  л
        Довжина шнура
        1  м
        Потужність
        1200  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Місткість ємності
        1  л

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        550 x 320 x 330  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        296 x 250 x 432  мм
        Діаметр отвору для подачі
        80  мм
        Вага з упаковкою
        4,7  кг

      • Дизайн

        Колір
        Металік

      • Покриття корпусу

        Матеріал ємності
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Метал

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