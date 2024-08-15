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Розширена гарантія 3 роки
HR1922/21
1200 Вт
Технологія FiberBoost
Функція попереднього очищення
Широкий отвір для подачі (80 мм)
Система "крапля-стоп"
Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого прозорого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Унікальне поєднання інтелектуального контролю постійної швидкості із особливою конструкцією сита дає змогу отримувати більше або менше клітковини в соці, тож кожен зможе отримати улюблений напій.
Завдяки поліруванню сито надзвичайно легко відмити від залишків кухонною губкою.
Новий двигун створює під час роботи менше шуму та вібрації, тож вичавлювати сік тепер загалом можна тихіше.
Нагороди
4.3
з 5
3
Відгуки
15/08/2024
Україна
Перевірений покупець
Класна вижималка,якість Філіпс
Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Baraban
22/07/2024
Україна
Перевірений покупець
Вроде и можно брать
Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую
Плюси
Дизайн, простота работы.
Мінуси
Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
MaximCh
05/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Начавили вже десятки літрів різних соків
Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.
Плюси
Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати
Мінуси
У соковитих яблук жмих досить вологий
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка