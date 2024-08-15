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  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

Колекція AvanceСоковижималка

HR1922/21

4.3
| (3) Відгуки

1 нагорода

Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
Технологія FiberBoost дає змогу обирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, від освіжаючого чистого соку і до густішого соку, який містить на 50% більше клітковини.
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Отримуйте до 50% більше клітковини

Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

  • 1200 Вт

  • Технологія FiberBoost

  • Функція попереднього очищення

  • Широкий отвір для подачі (80 мм)

  • Система "крапля-стоп"

Технологія FiberBoost – на 50% більше клітковини

Технологія FiberBoost – на 50% більше клітковини

Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого прозорого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Унікальне поєднання інтелектуального контролю постійної швидкості із особливою конструкцією сита дає змогу отримувати більше або менше клітковини в соці, тож кожен зможе отримати улюблений напій.

Сито, яке легко чистити

Сито, яке легко чистити

Завдяки поліруванню сито надзвичайно легко відмити від залишків кухонною губкою.

Менше шуму

Менше шуму

Новий двигун створює під час роботи менше шуму та вібрації, тож вичавлювати сік тепер загалом можна тихіше.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-612372

Відгуки

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4.3

з 5

3

Відгуки

3
2
1

15/08/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Класна вижималка,якість Філіпс

Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

22/07/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Вроде и можно брать

Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую

Плюси

Дизайн, простота работы.

Мінуси

Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

05/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Начавили вже десятки літрів різних соків

Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.

Плюси

Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати

Мінуси

У соковитих яблук жмих досить вологий

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

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