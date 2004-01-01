Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    HR3041/00

    HR3041/00
    • -{discount-value}

      HR3041/00

      HR3041/00

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      HR3041/00

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      HR3041/00

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Нові леза ProBlend Plus забезпечують однорідне подрібнення інгредієнтів із рівномірною щільністю.

        Нові леза ProBlend Plus забезпечують однорідне подрібнення інгредієнтів із рівномірною щільністю.

        Вдосконалені леза тепер довші та товщі, щоб подрібнювати та змішувати навіть найтвердіші інгредієнти.

        Ребриста скляна банка ProBlend Plus для ідеальної циркуляції рідини в ній

        Ребриста скляна банка ProBlend Plus для ідеальної циркуляції рідини в ній

        Ребра на склянці спрямовують інгредієнти у воронку для забезпечення оптимальної циркуляції та досягнення ідеальних результатів.

        Густі смузі із заморожених фруктів без додавання води

        Густі смузі із заморожених фруктів без додавання води

        Приготуйте оксамитові смузі та смузі-боули з заморожених фруктів, використовуючи мінімальну кількість рідини або навіть без неї. Для досягнення ідеальної консистенції, використовуйте трамбувальник для занурення інгредієнтів та забезпечення їх рівномірної циркуляції.

        Знімні ножі для легкого чищення

        Знімні ножі для легкого чищення

        Витягніть блок ножів із чаші для змішування, щоб помити його вручну або в посудомийній машині.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.

        Програма NutriU для всього, що вам потрібно

        Програма NutriU для всього, що вам потрібно

        Відкрийте для себе світ рецептів смачних страв! Ознайомтеся з нашою програмою NutriU, щоб знайти рецепти смачних напоїв, супів, соусів тощо, а також поради та вказівки щодо користування блендером.

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Способи оплати:

            Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання:

            Підтримка інтернет-магазину
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips
            Контакти

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.