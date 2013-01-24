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Звукова електрична зубна щітка
Ціна магазину Philips
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Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Щільні високоякісні щетинки усувають до 3 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою. Контури щетинок відповідають формі зубів, що дозволяє Вам легко почистити у важкодоступних місцях.
Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку зубів, а SmarTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть щоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.
Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.
Триває до 14 днів між сеансами заряджання.
Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для ручок зубних щіток Philips Sonicare PowerUp Battery, Essence+/Elite+/CleanCare+.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування