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    Philips Sonicare DailyClean 2100

    Звукова електрична зубна щітка

    HX3212/03
    Sonicare
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Sonicare
    • Клінічно доведено бездоганне чищення* Клінічно доведено бездоганне чищення* Клінічно доведено бездоганне чищення*
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      Philips Sonicare DailyClean 2100 Звукова електрична зубна щітка

      HX3212/03
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        DailyClean 2100

        DailyClean 2100

        Звукова електрична зубна щітка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Клінічно доведено бездоганне чищення*

        Усуває до 3 разів більше нальоту*

        • 1 режим
        • 1 насадка для щітки
        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        До 3 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        До 3 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        Щільні високоякісні щетинки усувають до 3 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою. Контури щетинок відповідають формі зубів, що дозволяє Вам легко почистити у важкодоступних місцях.

        Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини

        Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини

        Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку зубів, а SmarTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть щоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.

        Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки

        Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки

        Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

        Ресурс батареї

        Ресурс батареї

        Триває до 14 днів між сеансами заряджання.

        Знімна система насадки для щітки

        Знімна система насадки для щітки

        Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для ручок зубних щіток Philips Sonicare PowerUp Battery, Essence+/Elite+/CleanCare+.

        Технічні характеристики

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення

        • Елементи в комплекті

          Ручка
          1 DailyClean 2100
          Насадки для щітки
          1 C2 Optimal Plaque Defence
          Зарядний пристрій
          1

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Блакитний

        • Ефективність чищення

          Таймер
          SmarTimer та Quadpacer
          Ефективність
          Усуває до 3 разів більше нальоту*

        • Простота у користуванні

          Система насадок для щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Ручка
          Ергономічна конструкція

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Тип батареї
          NiMH
          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          До 14 днів

        • Потужність

          Напруга
          110–220 В

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

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