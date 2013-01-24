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Philips Sonicare S Sensitive

Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX6054/07
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість. Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість. Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.
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    Philips Sonicare S Sensitive Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX6054/07
    Загальна оцінка / 5

    Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

    Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S Sensitive ідеально підходить для тих, хто хоче позбутися болю через чутливі зуби та ясна. Ви отримаєте ефективне чищення, що не травмує Ваші ясна. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare S Sensitive Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

    Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S Sensitive ідеально підходить для тих, хто хоче позбутися болю через чутливі зуби та ясна. Ви отримаєте ефективне чищення, що не травмує Ваші ясна. Переглянути усі переваги

    Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

    Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S Sensitive ідеально підходить для тих, хто хоче позбутися болю через чутливі зуби та ясна. Ви отримаєте ефективне чищення, що не травмує Ваші ясна. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare S Sensitive Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

    Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S Sensitive ідеально підходить для тих, хто хоче позбутися болю через чутливі зуби та ясна. Ви отримаєте ефективне чищення, що не травмує Ваші ясна. Переглянути усі переваги

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    See all s-sensitive

      Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

      Досконале чищення чутливих зубів та ясен

      • 4 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Для чутливих зубів та ясен
      Усуває більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      Усуває більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      Клінічно доведено, що щільні високоякісні щетинки усувають більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Інноваційний дизайн щетинок м’яко усуває наліт

      Інноваційний дизайн щетинок м’яко усуває наліт

      Ця насадка для щітки Philips Sonicare Sensitive має надзвичайно м’які щетинки для дбайливого, ефективного чищення. А вигнуті щетинки повторюють форму зубів для надзвичайно делікатного чищення. В наявності також менший, компактний розмір для точного чищення.

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Насадка для щітки Sensitive ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.

      Отримайте найбільш ефективне щоденне видалення нальоту

      Отримайте найбільш ефективне щоденне видалення нальоту

      Насадка для щітки стає менш ефективною після 3-х місяців її використання, однак про це буде повідомлено. Просто відстежуйте стан синіх змінних щетинок: коли вони стануть білими, настав час для нової насадки для щітки.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Технічні характеристики

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Підходять для цих моделей
        • 2 Series plaque control
        • 3 Series gum health
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • for Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • ProtectiveClean

      • Конструкція та покриття

        Жорсткість щетинок
        Ультрам’які
        Колір
        Білий
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетинок зникає
        Розмір
        Стандартний

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        4 S Sensitive standard

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання

      • Переваги для здоров’я

        Видалення нальоту
        Допомагає видалити наліт

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