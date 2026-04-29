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Електричні зубні щітки
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Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії ProtectiveClean 5100
Більше не доступний
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HX6851/53
HX684E
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Посібник користувача
Всі (10)
На скільки часу має вистачити заряду батареї зубної щітки Sonicare?
Як працює зворотний зв’язок сенсора натиску на зубній щітці Sonicare?
Які режими чищення має зубна щітка Sonicare?
Чи можна користуватися зубною щіткою Philips Sonicare в душі?
Як увімкнути або вимкнути датчик натиску на Sonicare?
Philips SonicareЗарядна платформа
Змішаний набір стандартних насадок
Зубна щітка Sonicare вібрує менш потужно
Неможливо під’єднати зубну щітку до додатка Sonicare
Моя зубна щітка Sonicare вібрує надто сильно
Зубна щітка Sonicare не заряджається
Зубна щітка Sonicare не вібрує
Зубна щітка Sonicare створює гучний шум
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