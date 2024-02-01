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    • Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен
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      Philips Sonicare 6100 Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

      HX7403/01

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      Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      Philips Sonicare 6100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним режимом Sensitive, насадкою S2 Sensitive та має низьку інтенсивність. А також функцію попередження про надмірну силу тиску. Йде у комплекті із дорожнім кейсом.

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      Philips Sonicare 6100 Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

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      6100
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      6100

      Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

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      Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      Усуває до 10 разів більше нальоту*

      • Усуває до 10 разів більше нальоту*
      • 2 режими, 3 рівні інтенсивності
      • Видимий датчик тиску
      • Ресурс батареї: 21 днів
      Досконале чищення чутливих зубів та ясен

      Досконале чищення чутливих зубів та ясен

      Philips Sonicare 6100 забезпечує ніжний досвід чищення, навіть для чутливих зубів і ясен. Завдяки новій головці щітки S2 Sensitive, виготовленій з найм'якших щетинок Sonicare, вона унікально розроблена для ніжного очищення, яке видаляє до 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях.**

      Технологія Sonicare нового покоління

      Технологія Sonicare нового покоління

      Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Персоналізуйте своє чищення за допомогою 6 режимів чищення

      Персоналізуйте своє чищення за допомогою 6 режимів чищення

      Розроблена для чутливих зубів та ясен, Philips Sonicare 6100 дозволяє пацієнтам вибирати між 2 режимами чищення. Режим Sensitive забезпечує ніжне, ретельне очищення, а режим Clean зосереджується на видаленні нальоту для забезпечення відмінної продуктивності чищення. Для персоналізованого чищення пацієнти можуть поєднувати будь-який режим з одним із 3 рівнів інтенсивності, від високого до низького, для сеансу чищення, який підходить саме їм.

      Захистіть свої ясна завдяки видимому Сповіщ. тиску

      Захистіть свої ясна завдяки видимому Сповіщ. тиску

      Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, і ваші ясна залишаться захищеними.

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової головки щітки.

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Лазерна обробка для більшої довговічності

      Лазерна обробка для більшої довговічності

      Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерної обробки ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.

      До 3 тижнів чищення на одній зарядці

      До 3 тижнів чищення на одній зарядці

      Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторної зарядки.

      Зробіть подорож приємною з нашим компактним, надміцним дорожнім футляром

      Зробіть подорож приємною з нашим компактним, надміцним дорожнім футляром

      Наш оновлений дорожній футляр досить компактний, щоб поміститися в сумці, і досить міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare під час подорожі. Він не лише захищає вашу зубну щітку, але й легко вміщує дві насадки. Тепер ви можете впевнено подорожувати куди завгодно.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 6100
        Насадки для щітки
        Чутливість 3 S2
        Зарядний пристрій
        1
        Дорожній футляр
        1 тонкий дорожній футляр

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Чутливий режим
        Для чутливих зубів та ясен

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 10 разів ефективніше*
        Здоров’я ясен
        До 5 разів здоровіші ясна*
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        SmarTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Світлове кільце світиться фіолетовим
        • Знижена вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Темно-синій

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