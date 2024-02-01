Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
HX7403/01
Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен
Philips Sonicare 6100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним режимом Sensitive, насадкою S2 Sensitive та має низьку інтенсивність. А також функцію попередження про надмірну силу тиску. Йде у комплекті із дорожнім кейсом.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка
Усього:
recurring payment
Philips Sonicare 6100 забезпечує ніжний досвід чищення, навіть для чутливих зубів і ясен. Завдяки новій головці щітки S2 Sensitive, виготовленій з найм'якших щетинок Sonicare, вона унікально розроблена для ніжного очищення, яке видаляє до 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях.**
Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Розроблена для чутливих зубів та ясен, Philips Sonicare 6100 дозволяє пацієнтам вибирати між 2 режимами чищення. Режим Sensitive забезпечує ніжне, ретельне очищення, а режим Clean зосереджується на видаленні нальоту для забезпечення відмінної продуктивності чищення. Для персоналізованого чищення пацієнти можуть поєднувати будь-який режим з одним із 3 рівнів інтенсивності, від високого до низького, для сеансу чищення, який підходить саме їм.
Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, і ваші ясна залишаться захищеними.
Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової головки щітки.
Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерної обробки ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.
Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторної зарядки.
Наш оновлений дорожній футляр досить компактний, щоб поміститися в сумці, і досить міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare під час подорожі. Він не лише захищає вашу зубну щітку, але й легко вміщує дві насадки. Тепер ви можете впевнено подорожувати куди завгодно.
Елементи в комплекті
Режими
Рівні інтенсивності
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технологія інтелектуальних датчиків
Технічні характеристики
Обслуговування
Потужність
Конструкція та покриття
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.