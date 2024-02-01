Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен
      -{discount-value}

      Philips Sonicare Philips Sonicare серії 6100 Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 6100

      HX7406/01

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      Philips Sonicare 6100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним режимом Sensitive, насадкою S2 Sensitive та має низьку інтенсивність. А також функцію попередження про надмірну силу тиску.

      Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare Philips Sonicare серії 6100 Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 6100

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      Дивитись всі аксесуари
      Philips Sonicare серії 6100
      - {discount-value}

      Philips Sonicare серії 6100

      Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 6100

      Усього:

      recurring payment

      Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      До 10 разів більше видалення зубного нальоту*

      • До 10 разів більше видалення зубного нальоту*
      • Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен
      • Світлове сповіщення про надмірний тиск
      • До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді
      • 2 режими, 3 рівні інтенсивності
      Насадка для щітки S2 Sensitive в комплекті

      Насадка для щітки S2 Sensitive в комплекті

      Philips Sonicare 6100 забезпечує дбайливе чищення навіть чутливих ясен і зубів. З новою насадкою S2 Sensitive, яка має найм'якіші щетинки, ви зможете оцінити дійсно делікатне чищеня та ефективно видалити до 10 разів більше зубного нальоту*

      Технологія Sonicare нового покоління

      Технологія Sonicare нового покоління

      Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      6 налаштувань чищення

      6 налаштувань чищення

      Philips Sonicare 6100 призначена для очищення чутливих ясен і зубів, тому підтримує 2 режими очищення. Режим Sensitive (Делікатне чищення) забезпечує дбайливе чищення, в той час як режим Clean (Чищення) дозволяє видалити наліт для чудового результату. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 3 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для комфортних відчутів при чищенні зубів.

      Світлове кільце сповіщає про надмірний тиск

      Світлове кільце сповіщає про надмірний тиск

      Ви не завжди можете помітити, що сильно тиснете на зуби під час чищення. А електрична зубна щітка Philips з датчиком тиску це відчує. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, одночасно зменшуючи вібрацію, тим самим повідомляти вам, що потрібно легше натискати. Ви завжди будете знати, коли треба зменшити натиск і ваші ясна залишаться захищеними.

      Нагадування про заміну насадки

      Нагадування про заміну насадки

      Для здоров’я ротової порожнини важливо регулярно міняти насадку для щітки. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити насадку індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки та гарантує найкращий результат.

      Заохочення до ретельного чищення

      Заохочення до ретельного чищення

      Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.

      До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді

      До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді

      Ця зубна щітка має потужний акумулятор для зручного використання Sonicare. Лише з одним зарядом ви можете регулярно чистити зуби протягом трьох тижнів, перш ніж потрібно буде зарядити зубну щітку.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 6100
        Насадки для щітки
        Чутливість 1 S2
        Зарядний пристрій
        1

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Чутливий режим
        Для чутливих зубів та ясен

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 10 разів ефективніше*
        Здоров’я ясен
        До 5 разів здоровіші ясна**
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        SmarTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Світлове кільце світиться фіолетовим
        • Знижена вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Блакитний

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • у важкодоступних місцях; у порівнянні зі звичайною зубною щіткою через 6 тижнів
      • * Порівняно зі звичайною зубною щіткою за шість тижнів

      Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


      Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

      Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Partnerlista
      *

      Я хотів би отримувати рекламні повідомлення - на основі моїх уподобань і поведінки - про продукти, послуги, події та акції Philips. Я можу легко відмовитися від підписки в будь-який час!

      Що це означає?

      *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.