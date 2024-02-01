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    • Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      Philips Sonicare Philips Sonicare серії 6100 Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 6100

      HX7406/01

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      Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      Philips Sonicare 6100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним режимом Sensitive, насадкою S2 Sensitive та має низьку інтенсивність. А також функцію попередження про надмірну силу тиску.

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      Philips Sonicare Philips Sonicare серії 6100 Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 6100

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      Philips Sonicare серії 6100

      Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 6100

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      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1рік

      Додаткової гарантії

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      25%

      На змінні насадки

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      60 днів

      Тест-драйв

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      До 10 разів більше видалення зубного нальоту*

      • До 10 разів більше видалення зубного нальоту*
      • Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен
      • Світлове сповіщення про надмірний тиск
      • До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді
      • 2 режими, 3 рівні інтенсивності
      Насадка для щітки S2 Sensitive в комплекті

      Насадка для щітки S2 Sensitive в комплекті

      Philips Sonicare 6100 забезпечує дбайливе чищення навіть чутливих ясен і зубів. З новою насадкою S2 Sensitive, яка має найм'якіші щетинки, ви зможете оцінити дійсно делікатне чищеня та ефективно видалити до 10 разів більше зубного нальоту*

      Технологія Sonicare нового покоління

      Технологія Sonicare нового покоління

      Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      6 налаштувань чищення

      6 налаштувань чищення

      Philips Sonicare 6100 призначена для очищення чутливих ясен і зубів, тому підтримує 2 режими очищення. Режим Sensitive (Делікатне чищення) забезпечує дбайливе чищення, в той час як режим Clean (Чищення) дозволяє видалити наліт для чудового результату. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 3 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для комфортних відчутів при чищенні зубів.

      Світлове кільце сповіщає про надмірний тиск

      Світлове кільце сповіщає про надмірний тиск

      Ви не завжди можете помітити, що сильно тиснете на зуби під час чищення. А електрична зубна щітка Philips з датчиком тиску це відчує. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, одночасно зменшуючи вібрацію, тим самим повідомляти вам, що потрібно легше натискати. Ви завжди будете знати, коли треба зменшити натиск і ваші ясна залишаться захищеними.

      Нагадування про заміну насадки

      Нагадування про заміну насадки

      Для здоров’я ротової порожнини важливо регулярно міняти насадку для щітки. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити насадку індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки та гарантує найкращий результат.

      Заохочення до ретельного чищення

      Заохочення до ретельного чищення

      Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та витривалими. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете довго насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.

      До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді

      До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді

      Ця зубна щітка має потужний акумулятор для зручного використання Sonicare. Лише з одним зарядом ви можете регулярно чистити зуби протягом трьох тижнів, перш ніж потрібно буде зарядити зубну щітку.

      Технічні характеристики

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день
        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,5 Вт

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Блакитний

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        BrushPacer та SmartTimer

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 6100
        Насадка для щітки
        Чутливість 1 S2

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 10 разів ефективніше*
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Делікатний
        Для чутливих зубів та ясен

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Світлове кільце світиться фіолетовим
        • Вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

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      • у важкодоступних місцях; у порівнянні зі звичайною зубною щіткою через 6 тижнів
      • * Порівняно зі звичайною зубною щіткою за шість тижнів

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