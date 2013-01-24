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Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence

Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX9042/33
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення
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    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX9042/33
    Загальна оцінка / 5

    Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення

    Насолоджуйтеся таким же унікальним чищенням, як і Ваша посмішка. Насадка C3 Premium Plaque Defence адаптується до контурів зубів та ясен завдяки м’яким, гнучким краям, які забезпечують у 4 рази кращий контакт із поверхнею, ніж звичайна насадка для щітки**, для комфортного, глибокого чищення. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення

    Насолоджуйтеся таким же унікальним чищенням, як і Ваша посмішка. Насадка C3 Premium Plaque Defence адаптується до контурів зубів та ясен завдяки м’яким, гнучким краям, які забезпечують у 4 рази кращий контакт із поверхнею, ніж звичайна насадка для щітки**, для комфортного, глибокого чищення. Переглянути усі переваги

    Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення

    Насолоджуйтеся таким же унікальним чищенням, як і Ваша посмішка. Насадка C3 Premium Plaque Defence адаптується до контурів зубів та ясен завдяки м’яким, гнучким краям, які забезпечують у 4 рази кращий контакт із поверхнею, ніж звичайна насадка для щітки**, для комфортного, глибокого чищення. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення

    Насолоджуйтеся таким же унікальним чищенням, як і Ваша посмішка. Насадка C3 Premium Plaque Defence адаптується до контурів зубів та ясен завдяки м’яким, гнучким краям, які забезпечують у 4 рази кращий контакт із поверхнею, ніж звичайна насадка для щітки**, для комфортного, глибокого чищення. Переглянути усі переваги

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      Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення

      До 10 разів ефективніше усунення нальоту* для чудових результатів

      • 2 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Завдяки гнучкій конструкції вона усуває до 10 разів більше нальоту з важкодоступних місць* для справді глибокого чищення вздовж лінії ясен та між зубами.

      До 4 разів кращий контакт із поверхнею** для ретельного чищення без зусиль

      До 4 разів кращий контакт із поверхнею** для ретельного чищення без зусиль

      Наша технологія адаптивного чищення гарантує щоразу персоналізоване чищення. М’які гумові краї вигинаються для адаптації C3 Premium Plaque Defence до форми зубів та ясен, поглинаючи зайвий тиск та покращуючи звукове чищення. Щетинки можуть налаштовуватися до форми зубів та ясен, що дозволяє отримати у 4 рази кращий контакт із поверхнею порівняно зі звичайною насадкою для щітки** для глибшого чищення у важкодоступних місцях.

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів***

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів***

      Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення*. Насадка для щітки Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™****, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового чищення. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Насадка для щітки C3 Premium Plaque Defence ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        2 C3 Premium Plaque Defence

      • Конструкція та покриття

        Розумне розпізнавання насадки для щітки
        Так
        Жорсткість щетинок
        Середньої м’якості
        Колір
        Чорний
        Матеріал насадки для щітки
        М’які, гнучкі гумові краї
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетинок зникає
        Розмір
        Стандартний

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Підходять для цих моделей
        • 2 Series plaque control
        • 2 Series plaque defense
        • 3 Series gum health
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • for Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання

      • Переваги для здоров’я

        Видалення нальоту
        Усуває у 10 разів більше нальоту*

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          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
          • *порівняно з насадкою для щітки DiamondClean
          • **Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™

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