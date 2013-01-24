Біліша, яскравіша посмішка
Їжа та напої роблять нашу посмішку менш яскравою. Наша насадка для щітки W3 Premium White може покращити білизну Вашої посмішки. Щетинки усувають поверхневі плями для помітного відбілювання зубів лише за 3 дні, що забезпечує виняткове глибоке чищення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Біліша, яскравіша посмішка
Їжа та напої роблять нашу посмішку менш яскравою. Наша насадка для щітки W3 Premium White може покращити білизну Вашої посмішки. Щетинки усувають поверхневі плями для помітного відбілювання зубів лише за 3 дні, що забезпечує виняткове глибоке чищення. Переглянути усі переваги
Біліша, яскравіша посмішка
Їжа та напої роблять нашу посмішку менш яскравою. Наша насадка для щітки W3 Premium White може покращити білизну Вашої посмішки. Щетинки усувають поверхневі плями для помітного відбілювання зубів лише за 3 дні, що забезпечує виняткове глибоке чищення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Біліша, яскравіша посмішка
Їжа та напої роблять нашу посмішку менш яскравою. Наша насадка для щітки W3 Premium White може покращити білизну Вашої посмішки. Щетинки усувають поверхневі плями для помітного відбілювання зубів лише за 3 дні, що забезпечує виняткове глибоке чищення. Переглянути усі переваги
Щільні щетинки, зосереджені по центру насадки для щітки Philips Sonicare Premium White, ретельно працюють, щоб видалити зубний наліт та повсякденні поверхневі плями від їжі та напоїв. Гнучкі сторони дозволяють щетинкам повторювати контури та унікальну форму зубів і ясен для забезпечення глибокого очищення та яскравішої посмішки всього за 3 дні.
Персоналізоване чищення щоразу завдяки нашій технології адаптивного чищення. М’які, гнучкі гумові сторони насадки дозволяють щітці Premium White адаптуватися до контурів Вашого рота. Наші щетинки пристосовуються до Ваших ясен і зубів, забезпечуючи у 4 рази більший контакт із поверхнею**, ніж звичайна щітка для глибокого чищення, навіть у важкодоступних місцях. Технологія адаптивного чищення також дозволяє відстежувати лінію ясен, поглинає зайвий тиск чищення та забезпечує посилену рухливість для унікального відчуття в роті та чудового очищення.
Із насадкою Premium White Ви отримуєте виняткове чищення та щоденне відбілювання зубів. Її гнучка конструкція дозволяє усунути наліт до 10 разів краще**** із зубів і по лінії ясен для глибокого чищення, яке Ви можете бачити і відчувати.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.
Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.
Насадка для щітки Premium White ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.
Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення***. Насадка для щітки Philips Sonicare C3 Premium White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™***, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового відбілювання. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Сумісність
Якість та функціональність
Переваги для здоров’я