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Philips Sonicare W3 Premium White

Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX9062/33
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Біліша, яскравіша посмішка Біліша, яскравіша посмішка Біліша, яскравіша посмішка
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    Philips Sonicare W3 Premium White Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX9062/33
    Загальна оцінка / 5

    Біліша, яскравіша посмішка

    Їжа та напої роблять нашу посмішку менш яскравою. Наша насадка для щітки W3 Premium White може покращити білизну Вашої посмішки. Щетинки усувають поверхневі плями для помітного відбілювання зубів лише за 3 дні, що забезпечує виняткове глибоке чищення. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare W3 Premium White Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Біліша, яскравіша посмішка

    Їжа та напої роблять нашу посмішку менш яскравою. Наша насадка для щітки W3 Premium White може покращити білизну Вашої посмішки. Щетинки усувають поверхневі плями для помітного відбілювання зубів лише за 3 дні, що забезпечує виняткове глибоке чищення. Переглянути усі переваги

    Біліша, яскравіша посмішка

    Їжа та напої роблять нашу посмішку менш яскравою. Наша насадка для щітки W3 Premium White може покращити білизну Вашої посмішки. Щетинки усувають поверхневі плями для помітного відбілювання зубів лише за 3 дні, що забезпечує виняткове глибоке чищення. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare W3 Premium White Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Біліша, яскравіша посмішка

    Їжа та напої роблять нашу посмішку менш яскравою. Наша насадка для щітки W3 Premium White може покращити білизну Вашої посмішки. Щетинки усувають поверхневі плями для помітного відбілювання зубів лише за 3 дні, що забезпечує виняткове глибоке чищення. Переглянути усі переваги

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      Біліша, яскравіша посмішка

      Усуває на 100% більше пігментації лише за 3 дні*

      • 2 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      Усуває до 100% більше поверхневих плям лише за 3 дні*

      Усуває до 100% більше поверхневих плям лише за 3 дні*

      Щільні щетинки, зосереджені по центру насадки для щітки Philips Sonicare Premium White, ретельно працюють, щоб видалити зубний наліт та повсякденні поверхневі плями від їжі та напоїв. Гнучкі сторони дозволяють щетинкам повторювати контури та унікальну форму зубів і ясен для забезпечення глибокого очищення та яскравішої посмішки всього за 3 дні.

      До 4 разів кращий контакт із поверхнею** для ретельного чищення без зусиль

      До 4 разів кращий контакт із поверхнею** для ретельного чищення без зусиль

      Персоналізоване чищення щоразу завдяки нашій технології адаптивного чищення. М’які, гнучкі гумові сторони насадки дозволяють щітці Premium White адаптуватися до контурів Вашого рота. Наші щетинки пристосовуються до Ваших ясен і зубів, забезпечуючи у 4 рази більший контакт із поверхнею**, ніж звичайна щітка для глибокого чищення, навіть у важкодоступних місцях. Технологія адаптивного чищення також дозволяє відстежувати лінію ясен, поглинає зайвий тиск чищення та забезпечує посилену рухливість для унікального відчуття в роті та чудового очищення.

      До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Із насадкою Premium White Ви отримуєте виняткове чищення та щоденне відбілювання зубів. Її гнучка конструкція дозволяє усунути наліт до 10 разів краще**** із зубів і по лінії ясен для глибокого чищення, яке Ви можете бачити і відчувати.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Насадка для щітки Premium White ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів***

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів***

      Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення***. Насадка для щітки Philips Sonicare C3 Premium White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™***, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового відбілювання. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        2 W3 Premium White standard

      • Конструкція та покриття

        Розумне розпізнавання насадки для щітки
        Так
        Жорсткість щетинок
        Середньої м’якості
        Колір
        Чорний
        Матеріал насадки для щітки
        М’які, гнучкі гумові краї
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетинок зникає
        Розмір
        Стандартний

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Підходять для цих моделей
        • 2 Series plaque control
        • 2 Series plaque defense
        • 3 Series gum health
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • for Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання

      • Переваги для здоров’я

        Видалення нальоту
        Усуває у 10 разів більше нальоту****
        Відбілювання
        Усуває 100% поверхневих плям*

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          • у режимі White+ із провідною відбілюючою зубною пастою порівняно зі звичайною зубною щіткою
          • **Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™
          • *порівняно з насадкою для щітки DiamondClean
          • ***порівняно зі звичайною зубною щіткою

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