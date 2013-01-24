Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби
Насадка для щітки C3 Premium Plaque Defence забезпечує у 10 разів краще видалення нальоту* для чудових результатів. G3 Premium Gum Care робить ясна у 7 разів здоровішими лише за два тижні***, а W Premium White видаляє на 100% більше плям за 3 дні*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби
Насадка для щітки C3 Premium Plaque Defence забезпечує у 10 разів краще видалення нальоту* для чудових результатів. G3 Premium Gum Care робить ясна у 7 разів здоровішими лише за два тижні***, а W Premium White видаляє на 100% більше плям за 3 дні*. Переглянути усі переваги
Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби
Насадка для щітки C3 Premium Plaque Defence забезпечує у 10 разів краще видалення нальоту* для чудових результатів. G3 Premium Gum Care робить ясна у 7 разів здоровішими лише за два тижні***, а W Premium White видаляє на 100% більше плям за 3 дні*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби
Насадка для щітки C3 Premium Plaque Defence забезпечує у 10 разів краще видалення нальоту* для чудових результатів. G3 Premium Gum Care робить ясна у 7 разів здоровішими лише за два тижні***, а W Premium White видаляє на 100% більше плям за 3 дні*. Переглянути усі переваги
Завдяки гнучкій конструкції вона усуває до 10 разів більше нальоту з важкодоступних місць* для справді глибокого чищення вздовж лінії ясен та між зубами.
Завдяки насадці для щітки Philips Sonicare Premium Gum Care навіть найретельніше чищення є лагідним. Під час переміщення зубної щітки вздовж лінії ясен гнучкі краї та щетинки насадки для щітки Premium Gum Care поглинають зайвий тиск, захищаючи ясна навіть у разі сильного чищення. Щетинки інтенсивно працюють для видалення нальоту та бактерій вздовж лінії ясен, сприяючи кращому стану ясен. Вигнута конструкція цієї насадки для щітки забезпечує максимальний контакт щетинок.
Щільні щетинки, зосереджені по центру насадки для щітки Philips Sonicare Premium White, ретельно працюють, щоб видалити зубний наліт та повсякденні поверхневі плями від їжі та напоїв. Гнучкі сторони дозволяють щетинкам повторювати контури та унікальну форму зубів і ясен для забезпечення глибокого очищення та яскравішої посмішки всього за 3 дні.
Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення****. Насадки для щітки Premium синхронізуються з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™****, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового чищення, відбілювання та догляду за яснами. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.
Персоналізоване чищення щоразу завдяки нашій технології адаптивного чищення. М’які, гнучкі гумові сторони насадки дозволяють насадкам Premium Plaque Control, Premium Gum Care та Premium White адаптуватися до контурів Вашого рота. Наші щетини пристосовуються до Ваших ясен і зубів, забезпечуючи у 4 рази більший контакт із поверхнею**, ніж звичайна щітка для глибокого чищення, навіть у важкодоступних місцях. Технологія адаптивного чищення також дозволяє відстежувати лінію ясен, поглинає зайвий тиск чищення та забезпечує посилену рухливість для унікального відчуття в роті та чудового очищення.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.
Насадки для щітки Premium Plaque Control, Premium White та Premium Gum Care просто встановлюються на ручку зубної щітки Philips Sonicare та надійно фіксуються. Насадку для щітки легко заміняти; просто зніміть її. Завдяки нашому знімному дизайну доглядати за насадкою для щітки та чистити її надзвичайно просто. Насадки для щітки Premium сумісні з усіма нашими ручками зубних щіток, крім PowerUp Battery та Essence.
Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Сумісність
Якість та функціональність
Переваги для здоров’я