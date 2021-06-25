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    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series

    Потужна зубна щітка Special Edition

    HX9911/88
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Біла посмішка без зусиль Біла посмішка без зусиль Біла посмішка без зусиль
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      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Потужна зубна щітка Special Edition

      HX9911/88
      Загальна оцінка / 5

      Біла посмішка без зусиль

      Починайте кожен день стильно з передовою технологією Sonicare, щоб зуби були білими, а ротова порожнина – здоровою. Додаток для навчання та відстеження результатів для лагідного догляду за яснами. Виберіть із чотирьох режимів і трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Потужна зубна щітка Special Edition

      Біла посмішка без зусиль

      Починайте кожен день стильно з передовою технологією Sonicare, щоб зуби були білими, а ротова порожнина – здоровою. Додаток для навчання та відстеження результатів для лагідного догляду за яснами. Виберіть із чотирьох режимів і трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення. Переглянути усі переваги

      Біла посмішка без зусиль

      Починайте кожен день стильно з передовою технологією Sonicare, щоб зуби були білими, а ротова порожнина – здоровою. Додаток для навчання та відстеження результатів для лагідного догляду за яснами. Виберіть із чотирьох режимів і трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Потужна зубна щітка Special Edition

      Біла посмішка без зусиль

      Починайте кожен день стильно з передовою технологією Sonicare, щоб зуби були білими, а ротова порожнина – здоровою. Додаток для навчання та відстеження результатів для лагідного догляду за яснами. Виберіть із чотирьох режимів і трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення. Переглянути усі переваги

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        DiamondClean 9000 Series

        DiamondClean 9000 Series

        Потужна зубна щітка Special Edition

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        Біла посмішка без зусиль

        Біліші зуби лише за три дні*

        • Відстеження результатів у додатку
        • Вбудований датчик тиску
        • Розумне розпізнавання насадки-щітки
        • 4 режими, 3 рівні інтенсивності
        Щітка видаляє поверхневі плями, завдяки чому зуби стають білішими всього за 3 дні*

        Щітка видаляє поверхневі плями, завдяки чому зуби стають білішими всього за 3 дні*

        Зробіть усмішку яскравішою з передовою технологією Sonicare. Щетинки усувають на 100% більше плям, ніж ручна зубна щітка, забезпечуючи помітно біліші зуби лише за 3 дні*

        Жорстка до нальоту, лагідна до ясен

        Жорстка до нальоту, лагідна до ясен

        Насадку для щітки C3 Premium Plaque Control створено для найретельнішого чищення. М’які гнучкі краї та щетинки ідеально вигинаються навколо зубів, забезпечуючи в чотири рази кращий контакт із поверхнею і допомагаючи досягнути важкодоступних місць***

        Стильний дизайн для відмінного чищення зубів

        Стильний дизайн для відмінного чищення зубів

        Наша щітка DiamondClean 9000 має чудовий ергономічний дизайн з ефектом деграде й забезпечує першокласне чищення відповідно до ваших бажань. Тонкий компактний дорожній кейс відповідного кольору дозволить вам брати пристрій куди завгодно.

        Передова технологія Sonicare для ефективного, але дбайливого чищення

        Передова технологія Sonicare для ефективного, але дбайливого чищення

        Високошвидкісні вібрації забезпечують до 62 000 рухів на хвилину, що збивають пасту в бульбашки, які потрапляють глибоко між зубами та під ясна для видалення забруднень. Щітка усуває до 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.

        Чотири режими та три рівні інтенсивності для персоналізованого чищення

        Чотири режими та три рівні інтенсивності для персоналізованого чищення

        Виберіть один із чотирьох режимів чищення: «Чищення» для виняткового щоденного чищення, «Відбілювання+» для яскравості посмішки, «Здоров’я ясен» для м’якого, але ефективного чищення та «Ретельне чищення+» для глибокого чищення. Три налаштування інтенсивності (від низького до високого) дозволяють підвищити ефективність або доглядати за чутливими яснами.

        Датчик тиску повідомить, якщо ви натискаєте занадто сильно

        Датчик тиску повідомить, якщо ви натискаєте занадто сильно

        Ви можете не відчути, коли чистите зуби занадто сильно, але DiamondClean 9000 це помітить. Якщо потрібно знизити силу тиску, пролунає пульсуючий звук. Це означає, що ви маєте віддати насадці щітки контроль над чищенням.

        BrushSync автоматично вибирає найкращий для вас режим

        BrushSync автоматично вибирає найкращий для вас режим

        Розумні насадки для щітки забезпечують використання відповідного режиму та інтенсивності для найкращого чищення. Коли ви використовуєте насадку для щітки C3 Premium Plaque Control, технологія BrushSync DiamondClean 9000 автоматично синхронізуватиме насадку для щітки з режимом «Відбілювання+» для відбілювання зубів.

        Додаток Sonicare для навчання та відстеження результатів

        Додаток Sonicare для навчання та відстеження результатів

        DiamondClean 9000 надає потрібну допомогу для покращення та сприяння здоровим звичкам чищення зубів між відвідуваннями стоматолога. Вбудовані інтелектуальні датчики повідомляють, коли ви тиснете надто сильно, а завдяки підключенню зубної щітки до додатка Sonicare персоналізований звіт успішності допомагає дотримуватися цілей і дізнаватися про покращення із часом.

        Технічні характеристики

        • Підключення

          Бездротова технологія Bluetooth®
          Підключення до додатка для чищення

        • Потужність

          Напруга
          110–220 В

        • Технічні характеристики

          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          14 днів***
          Батарея
          Можна заряджати
          Тип батареї
          Літій-іонна

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Аквамариновий градієнт

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки гарантії

        • Сумісність

          Сумісність з Android
          • Телефони Android
          • Планшети з підтримкою Bluetooth 4.0
          Сумісність з iOS
          • iPad 3-го або новішого покоління
          • iPhone 4S або новішої версії
          • з iOS7 або новішої версії
          • з операційною системою iOS7

        • Простота у користуванні

          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Сумісність ручки щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Нагадування про заміну
          • Для постійного забезпечення найкращих результатів
          • світиться піктограма нагадування

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          1 C3 Premium Plaque Control
          Дорожній футляр
          1
          Ручка
          1 DiamondClean 9000
          База та підставка для заряджання
          1

        • Ефективність чищення

          Ефективність
          Усуває до 10 разів більше нальоту*
          Таймер
          BrushPacer та SmarTimer
          Реакція на надмірний тиск
          Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

        • Режими

          3 рівні інтенсивності
          • Високий
          • Середній
          • Низький
          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          Ретельне чищення+
          Для освіжаючого ретельного чищення
          Здоров’я ясен
          Особлива увага до корінних зубів
          Відбілювання+
          Для видалення поверхневих плям

        • Технологія інтелектуальних датчиків

          Нагадування про заміну BrushSync
          • Завжди відомо,
          • коли потрібно заміняти насадки для щітки
          Датчик тиску
          Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Ручка серії Sonicare 9000
        • Насадка-щітка Premium Plaque Defense (C3)
        • Підставка
        • Дорожній USB-футляр для заряджання

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • у режимі «Відбілювання+» з використанням відбілюючої зубної пасти від провідного виробника
            • * Фактичні результати можуть відрізнятися від результатів ручної зубної щітки
            • ** Порівняно з насадкою для щітки DiamondClean

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