Універсальна насадка для щітки для повного догляду

Чистьте без компромісів за допомогою універсальної насадки для щітки A3 Premium. Наш завжди найкращий виріб має вигнуті щетинки для видалення до 20 разів більшої кількості нальоту навіть у важкодоступних місцях*. Трикутні кінчики видаляють до 100% більше плям менш ніж за два дні***. Довші щетинки глибоко чистять біля ясен, які у стають 15 разів здоровішими всього за два тижні**. І все це без зміни насадок для щітки. Чи відомо вам, що насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання? Наша функція BrushSync™ може нагадати вам про необхідність заміни.